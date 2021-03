Norge sjanseløse på medaljene i lagkonkurransen: − Forbannet på meg selv

OBERSTDORF (VG) De var ute av medaljekampen i lagkonkurransen i hopp før den var i gang – og Daniel-André Tandes oppgitte banning i retning tv-kameraet var i grunn den beste oppsummeringen av Norges dag i bakken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Både Marius Lindvik og Tande leverte svake førstehopp og ga lagkameratene et vanskelig utgangspunkt. Da hjalp det heller ikke at Johann André Forfang leverte det femte beste hoppet av alle i 1. omgang. Norge gikk til finaleomgangen, men var aldri i nærheten av medalje.

– Det er nok en av de tyngre dagene de har opplevd som idrettsutøvere, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen til VG.

– Skuffende svakt, melder Daniel-André Tande selv.

TV-kameraene fanget opp en oppgitt Tande etter andrehoppet, fem meter lengre enn det første, og hans vifting med hånden og engelske F-ord beskrev godt hvordan han hadde det.

NEDTUR: Johann André Forfang leverte godkjent for Norge i tredje pulje, men lagkonkurransen bød ikke på mer enn sjetteplass. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Jeg er ordentlig forbannet på meg selv. Nærmer meg et bra hopp i prøveomgangen, men går tilbake til gamle vaner i første omgang og blir ekstremt hardt straffet for det, sier Tande og med unntak av Robert Johanssons sølvmedalje fra storbakken fredag karakteriserer han ski-VM for hoppherrene som «stang-ut».

– Hvordan påvirkes dere av at Granerud sitter hjemme?

– Selvfølgelig skulle vi hatt Halvor i toppslag på laget, det hadde vært fint. Hadde vi gjort det vi skulle, hadde vi kjempet om medalje i dag, svarer Tande om den coronasmittede verdenscuplederen som rakk en fjerdeplass i normalbakken og sølv i den blandede lagkonkurransen før han ble sendt i isolasjon.

– Det har vært litt sjokkartede opplevelser. Men vi har også hatt gode dager. Og merkelig vær, oppsummerer Robert Johansson om Norges mesterskap.

Medaljene sto mellom Tyskland, Østerrike og Polen, mens Norge ble nummer seks. Hjemme i Oberstdorf forsvarte dermed Tyskland laggullet fra Seefeld-VM for to år siden. Det er tyskernes fjerde VM-gull i laghopp.

– Det var nitrist, rett og slett. Vi underpresterer, sier Forfang til VG.

– Som lag henger vi ikke med i denne omgangen her. Kjedelig for utøverne. De er blanding av skuffet og forbanna. Spesielt de som ikke har fått ut det de vet er gode for, oppsummerte landslagssjef Clas Brede Bråthen i pausen.