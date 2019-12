PÅ SLOTTET: Bjørn Einar Romøren og kona Martine Rensøy Romøren da kong Harald og dronning Sonja inviterte til gallamiddag for Slovenias president Borut Pahor. Foto: Terje Pedersen

Romøren: Tøffere mellom hver cellegiftbehandling nå

Kreftsyke Bjørn Einar Romøren (38) er ved godt mot – men innrømmer at det er tøft.

Nå nettopp

I en video fra det norske hopplandslaget, publisert på berkutschi.com, forteller den tidligere topphopperen om ståa – snaut fem måneder etter at det ble kjent for omverdenen at han var kreftrammet.

Romøren forteller at det er slutt på strålebehandlingen og at han fortsatt får cellegift.

På spørsmål hvordan det siste halvåret har vært, svarer han:

– Det har gått fort, for det har skjedd veldig mye. Men samtidig er det ekstremt kjedelig. Det eneste jeg gjør er å få cellegift den ene uken, sove den andre og forsøke å få mest mulig ut av den tredje uken, så jeg er klar for mer cellegift. Det er alt jeg gjør. Du har ikke energi til å gjøre så mye. Jeg prøver å bruke mest mulig tid med mine barn og familien.

les også Kreftsyk Romøren Kong Haralds gjest i to dager

Bjørn Einar Romøren innrømmer at sykdommen tærer på.

– Jeg blir mer og mer sliten. Tiden mellom hver cellegiftbehandling er tøffere nå mot slutten, innrømmer han i videoen.

– På den annen side: I starten var du ikke vant til å få behandlingen. Nå som du er vant til det, er det litt deprimerende når du ikke orker å stå opp fra sengen. For det er ikke så moro å ligge i sengen.

les også Arne Scheie om Romøren: – Er det en som har guts til å komme gjennom dette, er det han

Romøren gleder seg over at Daniel-André Tande har vunnet to verdenscuprenn til nå og ser fram til at også jentene skal i gang med sin sesong.

I intervjuet oppfordrer Bjørn Einar Romøren alle til å sjekke om de kan gi blod – og, om mulig, bli blodgiver.

Den tidligere hopphelten har en svært sjelden kreftform. Romøren har ønsket å snakke om sykdommen for å gi oppmerksomhet til Kreftforeningen og forskning på kreft.

Det kommer fram at markedssjefen for hoppsporten har et stort ønske om å være i hoppbakken under RAW AIR i mars.

Publisert: 04.12.19 kl. 03:03

Mer om