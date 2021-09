HØSTER BRED STØTTE: Clas Brede Bråthen har vært sportssjef i 17 år, og er ønsket av hoppere, trenere og sponsorer - men ikke ledelsen i skiforbundet.

Brudd mellom Bråthen og skiforbundet: − Bekymret for jentesatsning

Etter to dager med forhandlinger på advokatnivå, er Clas Brede Bråthen (52) og Norges Skiforbund fortsatt uenige: Han omtaler foreslåtte løsninger som «uforsvarlig ressursbruk».

Dermed fortsetter den betente konflikten med uforminsket styrke.

Bråthen forteller VG at han har blitt tilbudt en rekke andre stillinger inen hopp, men at samtlige er nyopprettede stillinger, samtidig som skiforbundet, ifølge ham, ønsker å ansette en ny sportssjef:

– En slik løsning vil ikke bare gjøre oss sårbare for de problemstillinger som følger med når en ny person skal tre inn i teamet, noe som ville være spesielt uheldig i en viktig OL-sesong, mener Bråthen.

– Det som imidlertid oppleves som mye verre er at de løsningene som er foreslått vil tappe norsk hoppsport for enda flere av våre allerede knappe ressurser - og svekke den sportslige satsingen enda mer enn det som allerede har skjedd, sier han.

52-åringen fortsetter:

– Spesielt bekymret er jeg for at dette nok en gang skal gå ut over den satsingen vi har på jentene når andre krefter skal ta disse vanskelige prioriteringene, sier han.

Clas Brede Bråthen har vært sportssjef for hopplandslaget i 17 år. Ledelsen i Norges Skiforbund mener at han har en problematisk kommunikasjonsform, og vil ikke forlenge når kontrakten går ut til våren.

Bråthen, som har både trenere, hoppere og sponsorer på sin side i konflikten, har varslet søksmål mot Norges Skiforbund.

Den muligheten står fortsatt ved lag etter utviklingen torsdag ettermiddag:

– Jeg opplever dessverre at forslagene til løsning ikke handler om hva som er best for norsk hoppsport, men kun er en måte å vri seg unna det som er sakens kjernen nemlig at sentrale personer i NSF ønsker meg ut av stillingen, sier Clas Brede Bråthen til VG.

SKITOPPER: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste i Norges Skiforbund.

Konflikten har pågått i det stille i flere måneder, før den eksploderte i offentligheten for to uker siden. De to siste dagene har imidlertid partenes advokater snakket sammen igjen.

Det er disse forhandlingene som nå har brutt sammen.

– Uforsvarlig ressursbruk, sier Bråthen om det skiforbundet har tilbudt.

Han poengterer hvordan hopplandslaget ikke har ressurser til å sende utøvere på det som tidligere ble kaldt europacuprenn - altså nivået under verdenscupen. I sommer har også tilbudet til de aller beste vært redusert.

Generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, omtales som svært sentral i den pågående konflikten med Clas Brede Bråthen. 52-åringen fikk opprinnelig en signert kontraktsforlengelse av sin egen hoppkomité, før denne stanset da Bretten Berg skulle signere den.

VG har kontaktet skiforbundet om saken, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.