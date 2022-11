TILBAKE: Fredag skal Maren Lundby igjen hoppe mot verdenseliten.

Lundby om veien tilbake: − Lyset i enden av tunnelen

610 dager etter at hun sist konkurrerte på øverste nivå er Maren Lundby denne helgen tilbake i verdenscupen.

– Jeg har litt nerver, på en måte, men kanskje litt mindre enn hva jeg ville hatt, sier Lundby til VG.

Forrige uke ble hun nummer fire under NM i Midtstubakken. Når VG snakker med hopperen sitter hun på bussen til polske Wisla hvor hun og resten av landslaget starter sin verdenscupsesong med kvalifisering fredag.

Det er nøyaktig 610 dager siden Lundby sist konkurrerte på øverste nivå, under VM i tyske Oberstdorf hvor det ble VM-gull. Hun landet på 121 meter i kvalifiseringshoppet sitt, og er med det inne blant de 15 beste og klar for lørdagens renn.

– Nå begynner en å se litt lyset i enden av tunnelen. Det gir motivasjon til å stå løpet helt ut, sier Lundby.

I oktober i fjor fortalte hun at drømmen om OL i Beijing var knust. Den profilerte hopperen slet med å få kontroll på vekten. For åpenheten rundt vektproblemene har 28-åringen blitt tildelt en rekke priser.

Før den nye sesongen starter, og Lundby igjen er en del av sirkuset, forteller hun om veien tilbake til hoppbakken.

– Veien har vært ganske lang. Det har vært mye jobb, det har vært mye trening. Det har også vært uvisst hva jeg vil få til. Så det har vært noe usikkerhet om jeg skulle klare det, eller om det ikke skulle gå, sier Lundby og fortsetter:

– Det har vært litt vanskelig å motivere seg på en måte, på de dagene hvor du ikke føler at det går helt veien.

Hopperen, som blant annet står med 30 seiere i verdenscupen, forteller at motivasjonen for å hoppe hele tiden har vært der, men at det er det å se at man kanskje ikke får det til som har vært tyngre på veien tilbake.

– Når man føler at det ikke går helt på skinner, hvordan takler man det?

– Si det. Jeg har mange som bryr seg om meg, som jeg prater med og som motiverer meg til å se det som har vært positivt, som kanskje har vært vanskelig å se selv, svarer Lundby og fortsetter:

– Og så er det å ha fokus på det man får gjort noe med, rett og slett. Prøve å komme seg litt videre for hver dag. Man må ta det veldig steg for steg, og det har gjort at jeg nå i alle fall er tilbake i bakken. Så får man bare ta det litt dag for dag heretter også.

Blant dem som har fulgt Lundbys vei tilbake til hoppbakken, er landslagssjef Christian Meyer. Han beskriver det som «fantastisk» å ha hopperen med på laget igjen, samtidig som han skryter av innsatsen 28-åringen har lagt ned.

– Det er ganske mye frustrasjon som har vært på veien. Det sier ikke så rent lite om henne at hun faktisk klarer å være med her nå. Den jobben som er gjort. Hun har skrevet bok, men jeg tror hun kunne skrevet tykkere bok om jobben hun har gjort frem til nå siden VM i 2021, sier landslagssjefen og fortsetter:

– Den treningsmengden som er lagt ned der, det er ingen norsk skihopper som har gjort det før i alle fall, det kan du være helt sikker på.

SKI-VM: Maren Lundby under VM i Oberstdorf hvor det ble gull i stor bakke.

Lundbys ambisjonsnivået og forventninger før verdenscupåpningen i Wisla er skrudd noen hakk ned. 28-åringen håper at hoppformen skal være bedre og at hun kan være med å kjempe litt mer når verdenscupsirkuset kommer til Lillehammer i desember.

Men selv om hoppstjernen tar comebacket dag for dag og lar være å utrope seg selv som favoritt før nyttår, er ambisjonsnivået når vi skriver 2023 og andre del av sesongen høyt.

Da venter både ski-VM i Planica i februar og skiflyging i Vikersund i mars. I VM er ambisjonsnivået å kjempe om seier.