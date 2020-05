SKUFFET: Maren Lundby håpet å slippe til i skiflyging til vinteren. Den drømmen er knust. Her fotografert i Håkons Hall under Raw Air sist vinter. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Lundby fikk nei til skiflyging: – Det synes jeg ikke noe særlig om

Norge klarte ikke å få gjennomslag for at Maren Lundby (25) og de andre kvinnelige topphopperne i verden skal få slippe til i skiflygingsbakker vinteren 2020/2021.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen innser etter mandagens FIS-møte at drømmen er knust både for ham selv og Lundby – inntil videre. Skiflyging står ikke på terminlisten for kommende vinter.

– Det synes jeg ikke noe særlig om, er reaksjonen fra Maren Lundby.

– Hadde du fortsatt håp om skiflyging til vinteren?

– Jepp!

Men nå er altså rennlisten spikret. Der står det ikke noe om at kvinnene skal hoppe i skiflygingsbakker. Norge søkte om at damene kunne hoppe i Vikersund i mars, men da er det satt opp hopptour i Russland samtidig.

Den eneste muligheten som Clas Brede Bråthen ser per i dag, er at terminlisten kan bli endret som følge av coronakrisen.

– Men jeg tror ikke skiflyging er det første vi får med oss de andre nasjonene på. Og vi er først og fremst opptatt av at hoppvinteren blir mulig å gjennomføre – uten å bli påvirket av coronasituasjonen. Vi må bare fortsette å jobbe på for jentene, sier Bråthen.

VG kunne i slutten av mars fortelle at Sandro Pertile, den nye renndirektøren i FIS, hadde satt foten ned for kvinner i monsterbakkene, der Stefan Kraft har verdensrekorden for menn med 253,5 meter (Vikersund i 2017).

– For å være helt ærlig så tror jeg ikke tidspunktet er korrekt for å diskutere om jentene skal få hoppe skiflyging. Vurdert ut ifra et teknisk synspunkt, så er det bare noen få jenter som er i stand til å hoppe skiflyging, sa Pertile.

Det satte naturlig nok ikke Maren Lundby særlig pris på å høre. Og Clas Brede Bråthen har fortsatt å jobbe for jentene.

– Men jeg tror vi må innse at covid-19 har gjort det vanskeligere. Med bare videomøter har vi ikke hatt den samme muligheten til å påvirke i gangene. Det ville ha vært enklere å få gjennomslag for kontroversielle endringer, som skiflyging for jenter er, om vi hadde kunnet diskutere også utenfor «møterommet», som nå har vært nettmøte.

– Da vi klarte å få gjennomslag for storbakke for jentene i VM, så var det fordi vi var til stede. Litt spisset så tror jeg vi kan se at den utviklingen som vi håpet på og så for oss, ble stoppet litt av corona-situasjonen.

– Dette gir meg en enorm boost, sa Maren Lundby etter at det i februar i år ble klart at FIS sier ja til stor bakke for jentene i neste vinters VM.

Clas Brede Bråthen forteller at Norge var det eneste av landene med skiflygingsbakker (fire i alt) som søkte om renn for jenter i skiflygingsbakker.

– Nå starter altså den russiske touren samtidig med at det er skiflyging i Vikersund, sier Bråthen.

Den eneste muligheten han ser, er om Russland-hoppingen skulle bli flyttet til desember. Men det er det ingenting som tyder på i øyeblikket.

Hoppsjefen sier at det er to viktige ting å jobbe videre med for jentene:

* Stor bakke i OL.

* Skiflyging.

– Hvis vi får til det, er det ikke lenger forskjell mellom kjønnene. Dette er viktig for oss.

Fra mandagens FIS-møte trekker han likevel frem som positivt en ny gjennomgang av kvinnehopp som viste at kvinnene har kommet lengre enn det mange har trodd.

– Undersøkelsen viste at det er flere jenter, flere nasjoner og bedre kvalitet enn da vi startet.

– Det ble også vedtatt å sette ned en egen arbeidsgruppe som skal jobbe spesielt med utviklingen av jentehopp.

Publisert: 18.05.20 kl. 19:24

