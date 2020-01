GLAD FAMILIE: Marius Lindvik sammen med foreldrene Torill og Trond etter annenplassen i Hoppuka.

Mamma og pappa Lindvik i skyene: – En dag står han øverst

BISCHOFSHOFEN (VG) Marius Lindvik (21) er både mamma- og pappagutt. Han har innredet egen leilighet i barndomshjemmet. Og han hoppet godt på ski fra dag én.

– En dag står han øverst på seierspallen her i Hoppuka, sier Torill Lindvik.

Hun og ektemannen Trond er stolt og strålende fornøyd med sønnen – den nye yndlingen i verdenscupsirkuset – som debuterte i Hoppuka med annenplass sammenlagt. Han vant Nyttårshopprennet. Han vant i Innsbruck. Og han sto på pallen med tredjeplass i Bischofshofen-rennet.

– Jeg har vært så nervøs. Hjertet har slått. Og jeg har vært helt skjelven. Dette har nesten tatt livet av meg, sier Trond Lindvik, som måtte felle noen gledestårer da han møtte sønnen med hendene fulle av premier.

Han og kona var på hyttetur på Hafjell for å feire nyttår da sønnen sjokkerte med seier i Nyttårshopprennet. På vei hjem til Frogner på Romerike bestemte de seg for å reise til Østerrike. Det ble et eventyr for dem. Og for Marius som har sust inn i verdenseliten som en komet og servert fremtidsrettet skihopping.

– Dette er ti ganger større enn vi trodde før vi kom hit ned til Hoppuka. Vi har ikke ord. Marius er debutant og klarer dette. Det er helt fenomenalt, sier Torill Lindvik.

Pappa er den som har fulgt sønnens karriere tett siden i 2009 som trener, smører og sjåfør. Da hadde Marius hoppski på beina for første gang.

– Han har vært veldig flink med teknikktrening fra første dag. Han har vært et steg foran andre på det feltet, sier Trond Lindvik.

I familiens hus har Marius selv innredet egen leilighet. Mye av jobben har han gjort selv.

– Jeg har satt ham i gang. Marius har montert på plass panelplater, og malt, sier Trond.

Etter premieutdeling, fyrverkeri og en lang runde med TV-intervjuer dukket Rælingen-hopperen opp på pressekonferansen. Han hadde tur etter tyske Karl Geiger (tredjemann). Et drøyt kvarter etterpå dukket Dawid Kubacki opp til full jubel fra et fulltallig polsk pressekorps. For tredje gang på fire år vinner Polen Hoppuka.

– Dette er kult. Jeg er veldig glad og fornøyd, sier Marius Lindvik.

Han hadde overhodet ikke sett for seg at han skulle havne i et slikt rampelys da han reiste hjemmefra tredje juledag. Mandag kveld skrev han seg inn i hopphistorien for alvor.

«SLAPP AV GUTTA»: Anders Håre (t.v.) og Sondre Ringen (t.h.) feirer sammen med Marius Lindvik i Bischofshofen. Men kyss på kinnet vil ikke hoppkometen ha. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

– Det har vært mye styr, og det skal bli godt å legge seg litt på sengen etter dette. Men først og fremst har det vært utrolig gøy med så mye oppmerksomhet og alle gratulasjonene, sier Lindvik.

Han kom til Hoppuka med én pallplass i verdenscupen (tredjeplass i Klingenthal). Han reiser hjem til Norge tirsdag med to første- og en tredjeplass på en snau uke. Sportssjef Clas Brede Bråthen tror Norge har sett begynnelsen på et eventyr vi må helt tilbake til legenden Bjørn Wirkola (vant Hoppuka tre ganger på 60-tallet) for å finne.

– Marius hopper på en måte som gjør at en del etablerte hoppere må vurdere måten de hopper på. Vi tar av oss hatten for Kubacki. Han har vært best. Men vi må sørge for at Lindvik kan fortsette utviklingen, og blir en hopper som setter ny standard, sier Bråthen.

Alexander Stöckl smilte bredt i kaoset i den vakre østerrikske vinterkvelden. Norge klarte heller ikke denne gangen å vinne Hoppuka. Det er 13 år siden Anders Jacobsen vant som debutant. Men landslagstreneren så ut som en vinner.

Når VG spør om Lindvik er det største talentet han har hatt på landslaget siden han kom til Norge i 2011 svarer han «ja, slik som hoppteknikken har utviklet seg».

– Han har det største potensialet jeg har opplevd i Norge med den utviklingen vi ser innen hopp nå, sier Stöckl.

Men om Lindvik vinner Hoppuka i fremtiden, må det mye hardt arbeid til påpeker Stöckl.

– Kunsten for Marius blir å huske hvordan han kom seg hit. Hvorfor han ble god. Og hvorfor han står her på annenplassen i sammendraget. Han har fokus på hoppingen, og er ikke preget av tidligere resultater og status, sier Alexander Stöckl.

