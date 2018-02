TOMMELEN OPP: Maren Lundby satte tommelen forsiktig opp etter sitt første hopp. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Maren Lundby i OL-ledelse etter 1. omgang

Publisert: 12.02.18 14:50

HOPP 2018-02-12T13:50:44Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Fallet på trening søndag stopper ikke Maren Lundby (23): Hun leder etter 1. omgang i hoppbakken.

– Jeg klarte å dra noen meter nedi der, sa Lundby til Eurosport før finaleomgangen.

– Det føltes helt jævlig ut egentlig. Gikk veldig lavt. Jeg tror det var veldig dårlig forhold over kulen. Så berget jeg skikkelig nedi der. Jeg følte bakken i en evighet. Men helt nydelig å gå inn i ledelse i hvert fall, sa hun til NRK Radio.

Sportssjef Clas Brede Bråthen var veldig imponert over sin elev:

– Luften «slapp» over kulen. Hun klarte likevel å ta med seg farten og bruke den på slutten av svevet og levere et kjempehopp, sa sportssjefen.

– Det var ikke lette forhold for Maren. Hun viser ordentlig styrke her, fastslo Eurosport-ekspert Kjetil Strandbråten.

Lundby hoppet 105,5 meter og er 2,2 poeng foran Katharina Althaus. Sara Takanashi er nummer tre. Alt tyder på at det er mellom disse tre det skal stå.

Forholdene endret seg i løpet av 1. omgang. Det ble en stopp før de seks siste. Lundby hadde siste startnummer.

– Hun er i sitt livs form. Men vi ble litt bekymret da vi så ut hun gikk ut fra prøveomgangen. Det så ut som om hun haltet litt, sa Eurosports Strandbråten i begynnelsen av 1. omgang.

Den norske gullfavoritten Maren Lundby falt på trening i normalbakken søndag. Det skjedde etter at 23-åringen forsøkte å sette nedslag etter å ha hoppet solide 111 meter. Den ene skien skar ut etter landing, og Lundby falt fremover. Hun reiste seg etter fallet og gikk ut av bakken for egen maskin.

– Hun er nok litt preget av fallet, sa Anders Bardal som Eurosport-ekspert før rennet.

Hans kollega Jonas Bergh-Johnsen fortalte at de hadde fått beskjed om ikke å intervjue Lundby etter det første hoppet.

– Jeg syntes hun skar grimaser etter prøveomgangen. Jeg skjønner at de velger å skjerme henne.

Maren Lundby har vært den beste kvinnehopperen denne vinteren og har hele syv seirer i verdenscupen: Lillehammer, Hinterzarten, to ganger i Sapporo, to ganger i Zao og så vant hun det første rennet i slovenske Ljubno i slutten av januar. Hun har til dels vunnet med store forsprang til nummer to. Det siste rennet før OL endte imidlertid med seier til østerrikske veteranen Daniela Iraschko-Stolz.

Sportssjef Clas Brede Bråthen bekreftet tidligere mandag overfor VG at de bruker rundt to millioner koner i året på «Lundby-prosjektet».

– Vi har aldri vært i nærheten av å bruke så mye penger på én enkeltutøver, sa Bråthen.

Den andre norske deltakeren, Silje Opseth (18), strakk seg til 89.5. meter i sitt første hopp.