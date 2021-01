VANT: Halvor Egner Granerud tok seieren i Willingen. Her fra lørdagens renn, som han også vant. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Granerud ble historisk i bingorenn: − Var ganske sikker på at det skulle bli avlyst

Halvor Egner Granerud mestret de vanskelige forholdene i Willingen best og tok sesongens åttende seier. Med det er han den norske herrehopperen som har vunnet flest verdenscuprenn i løpet av en sesong.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Hoppet kjentes helt sinnssykt ut, men jeg velger å ikke gjøre det til perfekt skihopp når jeg «safer» inn landingen, sier Egner Granerud til VG under en digital pressekonferanse søndag kveld.

Granerud hoppet hele 149 meter, seks meter lengre enn det nest lengste hoppet i konkurransen, og vant med så mye som 19,3 poeng.

Krevende vindforhold gjorde at rennet ble avsluttet etter den første omgangen, som tok nærmere to timer å gjennomføre.

Halvor Egner Granerud var som verdenscupleder siste mann på toppen. Nordmannen måtte av bommen to ganger, men mestret de vanskelige forholdene best av samtlige og tok sesongens åttende seier.

– Jeg skjønte tidlig at det kom til å ta tid. På en dag som i dag blir det en fordel at jeg sist. Da har jeg veldig god tid, og jeg tok meg løpeturer med et kvarters mellomrom og fikk i meg jevnt og trutt med næring. Jeg var ganske sikker på at det skulle bli avlyst et par ganger, men når det ble noe av, så var jeg veldig godt forberedt, sier han.

Før årets sesong hadde Roar Ljøkelsøy den norske herrerekorden med syv seirer, men han måtte altså se seg forbigått av Granerud etter søndagens seier.

Les hva Granerud hadde å si etter lørdagens seier i lenken under:

les også Granerud tangerte Ljøkelsøy: – Føles uvirkelig at jeg er så god

Egner Granerud var i starten av karrieren mest kjent som oldebarnet til Thorbjørn Egner, men er nå virkelig i ferd med å bli en stjerne selv. Men det skal nok fremdeles litt til før han er like kjent som den folkekjære barnebokforfatteren.

– På verdensbasis tror jeg at jeg begynner å nærme meg, men i Norge tror jeg i hvert fall jeg må vinne noen VM-gull og OL-gull, gjerne over en del mesterskap også. Du må vinne ekstremt mye som skihopper i Norge for at alle skal ha hørt om deg, sier han.

JUBEL: Halvor Egner Granerud hoppet nærmest bakken ned og kunne juble da han kjørte ut av bakken. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Med seieren har det norske herrelandslaget nå vunnet ti individuelle verdenscuprenn denne sesongen. Kun én gang tidligere, siden verdenscupen startet i 1979/80, har de vunnet flere renn. Det var tilbake i 2003/04-sesongen, da Roar Ljøkelsøy (syv seirer), Sigurd Pettersen (fire seirer) og Bjørn Einar Romøren (to seirer) sørget for totalt 13 verdenscupseirer.

I tillegg til at Egner Granerud har vunnet åtte renn, har også Marius Lindvik og Robert Johansson vunnet ett renn hver denne verdenscupsesongen.

Med elleve renn igjen av sesongen, har det norske laget gode sjanser til å komme seg forbi det antallet og rekorden for antall pallplasser som stammer fra 2015/16-sesongen med 24 pallplasser. Denne sesongen har de norske hopperne vært på pallen totalt 20 ganger.

Halvor Egner Granerud står alene for ti av de 20 pallplassene og er den femte norske herrehopperen som har vært på pallen ti ganger eller mer i løpet av en verdenscupsesong. Flest har Anders Bardal (2011/12-sesongen) og Espen Bredesen (1993/94-sesongen) med tolv pallplasser hver.