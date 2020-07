HOPPRENN I VARMEN: Daniel-André Tande kom på 5. plass i KM i Midtstubakken 25. juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Slik holdt hoppstjernene treningsmotivasjonen oppe under corona

Hoppgutta har i stor grad hatt alternativ egentrening under viruspandemien: – Det har vært en fin måte å teste hvor motivert du er på, sier Robert Johansson.

VG møtte hopplandslaget til hopprenn i Midtstubakken. Oppkjøringen til VM-sesongen har så langt vært annerledes med restriksjoner fra helsemyndighetene i forbindelse med viruspandemien. Det har hopperne merket i ulik grad.

– Jeg sørget for at jeg hadde alt på plass så tidlig som mulig. Hvis dette skulle ta lang tid. Jeg hadde heldigvis mye utstyr fra før, og har gått til anskaffelse av det jeg manglet, sier Johansson.

For hopperne var det viktig å ha riktig treningsutstyr på plass for hjemmetrening ettersom ingen visste hvor lenge samfunnet skulle være nedstengt.

– Jeg har fått trent ekstremt bra, og jeg synes det har vært en fin måte å teste hvor motivert du er på. Når du står dønn alene inne i en bod og løfter vekter, skal du være motivert for å legge ned den tøffe jobben. For min del har det gått utrolig bra.

Tett om termin

Likevel var det godt da det åpnet for at flere kunne trene sammen.

– Jeg må innrømme at det var veldig deilig å kunne trene i små grupper igjen. Du merker at du har godt av å trene sammen med andre. Det å få trene med dem du er vant til å trene med, det er godt for hodet.

Virusutbruddet har ført til endringer på treningsfronten, men også på hjemmefronten for Johansson. Han venter barn med kjæresten Marlene Messell, og under coronautbruddet har det vært forholdsregler å ta hensyn til.

– Det er nok litt annerledes med ultralyd over FaceTime. Men det har likevel vært fint. Jeg har heldigvis fått være med inn på kontroller etter hvert, så jeg har fått sett det i virkeligheten også, sier en blid Johansson som venter en jente.

Terminen vil han derimot holde tett om.

Kne-rehab

For Daniel-André Tande har treningen de siste månedene vært preget av egentrening og mindre hopping, men han er likevel fornøyd med sesongen så langt.

– Jeg begynte å trene på Olympiatoppen allerede i april, og føler jeg har fått trent akkurat like bra som vanlig. Jeg begynte å hoppe litt i starten av mai, så det har vært veldig fint.

Anders Fannemel har hatt en litt mer trøblete sesong med opptrening av kneet han skadet under en landing i juli.

– Det går veldig bra nå, men det var kjedelig i vinter da det gikk veldig trått. Det har løsnet nå de siste tre månedene, sier Fannemel.

– Vurderte du noen gang å legge opp?

– Nei, jeg må jo uansett bli bra i kneet. Jeg har lyst til at det skal fungere som normalt senere i livet. Men det er klart at hvis det ikke fungerer, så må jeg vurdere å legge opp.

Han har klart å holde motivasjonen oppe de siste elleve månedene han har vært ute med skade.

– Jeg har gjort det jeg kan gjøre hele tiden. Det var en del restriksjoner tidlig i fasen, men nå er det litt lettere å gjøre ting som normalt – bortsett fra at jeg ikke hopper. Jeg har litt å jobbe med fortsatt, sier han.

Han håper å kunne begynne å hoppe igjen i løpet av august.

VINNERNE: Silje Opseth vant kvinneklassen og Johann André Forfang vant herreklassen torsdag i Midstubakken. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

