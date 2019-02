Lundby om mesterskapsnedturene: - Jeg er vel djevelens datter

SEEFELD (VG) Maren Lundby (24) erklærer seg selv som gullfavoritt, men mener at hun er «djevelens datter» etter all uflaksen i tidligere mesterskap.

Publisert: 25.02.19 09:52 Oppdatert: 25.02.19 10:15







– Hele dette året har handlet om å være mest mulig forberedt til å ta gullet, som jeg gikk glipp av i Lahti, sier Lundby.

Hun ledet etter første omgang for to år siden, men hun hadde utstyrstrøbbel etter et skobytte og hun ble til slutt nummer fire. Og i OL forrige vinter, ble skoen ødelagt mellom de to omgangene, selv om hun til slutt tok normalbakke-gullet.

Ski-VM: Få alt om VM i vår spesial!

– Tror du djevelen har forlatt dine skuldre nå? spør VG.

– Nei, jeg er vel djevelens datter, er jeg ikke det, så jeg tviler på det. Den sitter nok alltid på skuldrene mine. Men jeg håper han er litt mindre fremtredende nå, sier Lundby spøkefullt, som nå forventer gull av seg selv.

Samtidig bekrefter hun at hun aldri - noensinne - har hoppet i VM-bakken i Innsbruck.

– Jeg tror ikke det betyr så veldig mye, egentlig. Det er en hoppbakke som alle hoppbakker, og skal du bli verdensmester, må du takle å hoppe i bakker uten å ha vært der før, sier Lundby på spørsmål fra VG.

Maren Lundby satte i dag et søkelys på likestilling i idretten sin, i en kronikk publisert i VG. Der roser hun FIS-lederne, og etterlyser mer dekning fra media og nærlingsliv.

– Jeg føler det har gått i riktig retning, og jeg ønsker å sette ord på det som er problemet. Jeg opplever å bli spurt utrolig mye om likestilling, selv om jeg ønsker å ha fokus på idretten, sier hun på spørsmål fra VG.

Denne sesongen skal kvinnene for aller første gang hoppe langkonkurranse i VM, og få delta i Raw Air-konkurransen etter mesterskapet.

Silje Opseth, Anna Odine Strøm, Ingebjørg Bråten og Maren Lundby er Norges lag i historiens første lag-konkurranse for kvinner i et VM. Den begynner klokken 16.15 på onsdag.