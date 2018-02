Tande slo tilbake etter sykdom: – Kroppen trengte en pause

For én uke siden lå Daniel-André Tande (24) langflat med omgangssyke. Lørdag slo han fryktelig tilbake i finaleomgangen og vant rennet.

– Jeg lå med magekramper og omgangssyke frem til fredag for en uke siden. Men det var deilig å få slappe av litt også, sier Tande til VG på telefon fra Tyskland.

Han har akkurat unnagjort dopingkontrollen etter at han tok sin første verdenscupseier for sesongen, da han hoppet seg opp fra fjerdeplass til seier i finaleomgangen i tyske Willingen.

Men Tande ser ikke på sykdomsperioden i oppkjøringen til OL kommer til å bli en hindring. Han tror faktisk at han kommer styrket ut av en «hvileuke» på sofaen.

Fakta Resultatliste Willingen 1. Daniel-André Tande (NOR) 261,3 poeng

2. Richard Freitag (TYS) 260,5

3. Dawid Kubacki (POL) 254,5

4. Kamil Stoch (POL) 254,5

5. Andreas Wellinger (TYS) 252,6

...

7. Johann André Forfang 247,6

8. Robert Johansson 245,7

11. Anders Fannemel 235,0

17. Halvor Egner Granerud 220,9

19. Andreas Stjernen 216,4

...

Tom Hilde ble nummer 46 i førsteomgang og var ikke kvalifisert til finaleomgangen.

– Jeg tror jeg kom bedre ut enn om jeg skulle presset meg gjennom et renn i Zakopane, med reising frem og tilbake.

Det merker også landslagstrener Alexander Stöckl. Han svarer «ja» på spørsmål om Tandes form har vært stigende etter sykdommen.

– VM var helt fantastisk, men så fikk han omgangssyke og måtte stå over i Polen. Men det virker som om kroppen trengte en pause. Nå virker han enda mer på hugget, sier Stöckl til VG.

For Tande lå «kun» på fjerdeplass etter første omgang. Men nordmannen tok ledelsen i finaleomgangen med et hopp på 146,5 meter.

Likevel måtte han vente på rivalene Freitag, Stoch og Dawid Kubacki, som fortsatt sto igjen på toppen.

Men favorittene sviktet når det gjaldt som mest. Én etter én landet de kortere enn Tande og til slutt kunne nordmannen strekke armene i været som vinner av rennet i Tyskland.

– I finaleomgangen viser han at han er best, sier landslagstrener Alexander Stöckl til VG på telefon fra Tyskland.

Han forteller at Tande ble syk etter VM-seieren i Oberstdorf, og sto dermed over rennet i Zakopane. Det tror sjefen gjorde godt for 24-åringen.

– Det virket som kroppen hans trengte en pause. Nå virker han faktisk enda mer på hugget.

De tre siste konkurransene før OL foregår alle i tyske Willingen som en del av mini-touren Willingen Five. Etter tredjeplass på kvalifiseringen i går og seier i dag, leder Tande konkurransen et halvt poeng foran Freitag.

– Ja, jeg er i ledelsen etter tre hopp, men jeg må gjøre jobben i morgen, avsluttet Tande.

Ett renn gjenstår. Det hoppes i morgen. Vinneren av mini-touren får også med seg 25 000 euro (drøye 241 000 kroner).

Men det var ikke bare Tande som viste at OL-formen er i anmarsj. Tre nordmenn på topp 10 og hele troppen, unntatt Tom Hilde, ble topp 20.

PS: OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.