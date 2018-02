Dobbelt norsk i kvalifiseringen: - Det er en gledelig dag

Publisert: 16.02.18 14:34 Oppdatert: 16.02.18 16:15

HOPP 2018-02-16T13:34:34Z

Ingen hoppet bedre enn Robert Johansson (27) og Johann André Forfang (22) i kvalifiseringen til morgendagens storbakkerenn.

– Det er en gledelig dag, sier hopptrener Alexander Stöckl til Eurosport.

Robert Johansson er blant favorittene til å ta gullet i stor bakke lørdag, etter å ha levert gode svev i flere dager. Han har vært god på trening, og i dag serverte han først et hopp på 139 meter, før han fulgte opp med å sveve 135 meter i selve kvaliken.

– Det har vært en veldig bra start her. Jeg koser meg i Pyeongchang, slår Johansson fast overfor Eurosport.

Johanssons svev, som kommer under helt middels forhold, holdt til å få et norsk flagg øverst på resultatlisten i Pyeongchang.

– Det var vanskelige forhold å fly på, jeg fikk vind fra siden og måtte jobbe litt. Men jeg har mye energi, så jeg berget godt på det, sier 27-åringen.

Johansson fikk følge av en landsmann i toppen av resultatlisten i dag. Johann André Forfang tok sølv i normalbakken for en knapp uke siden, og viste at han kan hoppe også i større bakker - han hoppet først 130 meter i prøveomgangen, før han økte til 137 i kvalfiseringen.

To meter lengre enn Johansson, men under bedre forhold. Det sendte Forfang et par poeng bak, og dermed inn på andreplass.

– Hvis jeg fortsetter å gjøre oppgavene mine i morgen, så kan dette bli bra, slår 22-åringen fast overfor Eurosport.

Stjernen-trøbbel

Daniel André Tande måtte i likhet med Johansson konstatere at forholdene ikke var all verden da det var hans tur til å sette utfor hoppkanten i dag. Likevel hoppet han godt, og landet på 131,5 meter.

Det holdt til å bli nummer seks i kvaliken.

– Det ble litt turbulent i liften der, så jeg fikk ikke utnyttet alt. Hvis jeg blir flinkere i svevet i moregen, kan det bli bra, sier Tande til Eurosport.

Andreas Stjernen, som hoppet 131 meter i prøveomgangen, kunne puste lettet ut da han satte nedslag i Pyeongchang. 29-åringen misset på hoppkanten, men hentet seg likevel inn og plukket meter nede i bakken.

Han landet på 128,5 meter, noe som selvsagt sørget for at han kvalifiserte seg - men Stjernen la en hanske foran ansiktet og ristet lett på hodet nede på sletta.

– Det er ingen som greier å fly så bra på et slikt hopp som det han gjør, sier Discovery-ekspert Kjetil Strandbråten.

– Det var slett innsats, slår Stjernen selv fast.

– Jeg ble litt ivrig, men jeg klarte å berge meg ned.

Stjernen endte som nummer 19, dermed er alle nordmennene kvalifisert for morgendagens renn med god margin.

Japanske Ryoyu Kobayashi markerte seg for øvrig med å slå den gamle bakkerekorden da han leverte et svev på 143,5 meter.