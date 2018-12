SINT & BEST: Johann André Forfang lirer av seg om fiaskohoppet til pressen, mens Andreas Stjernen (t.h.) venter på tur for å forklare sin flotte hopping i kvalifiseringen. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Fem nedturer på rad: Forfang nær total fiasko

OBERSTDORF (VG) Norge har ikke vært på pallen i åpningsrennet i Hoppuka på fem år. Og gullkortet Johann André Forfang (23) var uhyre nær fiasko før verdens tøffeste hoppturnering hadde begynt.

Forfang havnet helt nede på 48. plass i lørdagens kvalifisering i Oberstdorf. 50 får starte i søndagens renn. Tromsø-hopperen med gull- og sølvmedalje fra Pyeongchang-OL var rasende etterpå.

– Jeg var sikker på at jeg ikke hadde kvalifisert meg. Og jeg ble ikke lettet for at jeg hadde klart meg. Heller jævlig forbannet, og f ... heller, sier Johann André Forfang til journalistene i intervjusonen.

Han var sint fordi han måtte hoppe med bakvind (fikk pluss 8,8 poeng i vindkompensasjon), mens flere av konkurrentene som startet før og etter ham fikk oppdrift, og helt andre konkurranseforhold.

– Det blir et en helt annen konkurranse, og det hører ikke hjemme noen plass, sier Forfang.

Landslagstrener Alexander Stöckl kaller det uflaks. Og at Forfang var innenfor den forhåndsbestemte vindkorridoren for å få grønt lys.

– Det var skikkelig uflaks for Johann, men det var et bra hopp ut ifra forholdene, men jeg skjønner at han er forbannet, sier Stöckl.

Andreas Stjernen derimot leverte et kjempehopp på 136,5 meter, og ble fjerdemann og beste norske i kvalifiseringen, som Stefan Kraft vant foran hoppukefavoritten Ryoyu Kobayashi (det skilte 0,2 poeng).

– Det ble nesten litt overraskende bra, sier Andreas Stjernen.

Han startet sesongen elendig, og ble holdt unna verdenscupen for å trene. På Lillehammer før jul begynte det å stemme forteller han.

– Jeg har det nokså klart hvordan jeg skal hoppe nå, sier Stjernen.

Men norske hoppere har hatt problemer med å få det til å stemme akkurat i åpningsrennet i Hoppuka . Under Mika Kojonkoskis regjeringstid (2002 til 2011) var det bare Sigurd Pettersen som klarte å vinne i den berømte tyske storbakken.

Så lenge Stöckl har vært sjefen – siden 2011 – har det blitt én seier med Anders Jacobsen (2012), og en annenplass til Anders Bardal (2013). Ellers er det blitt mest utenfor seierspallen. Godt utenfor også.

I fjor var Anders Fannemel best med en syvendeplass. Kraftig slått av Kamil Stoch som til slutt vant i alle fire bakken, og kopierte Sven Hannawalds «Grand Slam» fra 2002.

– Vi må ha flaks, men selvsagt også hoppe bra på ski hvis vi skal ha noen mulighet, sier Stöckl.

Han medgir overfor VG at han ikke går rundt og husker på gamle resultater. Han glemmer dem fort. Men innrømmer at Oberstdorf er en krevende bakke. Ofte med bakvind. Forhold som norske hoppere tradisjonelt behersker dårlig.

– Du må ha en god start her i Oberstdorf for å vinne Hoppuka. Ellers har du ikke sjanse på sammenlagtseieren, sier Stöckl.

Når VG spør om hvor mye han tenker på «norsk sammenlagtvinnere» svarer Stöckl:

– Ganske mye for vi har sagt at vår store drøm denne vinteren er å vinne Hoppuka.

PS! Siste nordmann som klarte det var Anders Jacobsen i 2007.

