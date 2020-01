UT PÅ TUR:; Marius Lindvik har gjort seg ferdig med den internasjonale pressekonferansen i Innsbruck, og pakker i bilen, like før avreise til Bischofshofen. Daniel-André Tande (t.v.) hjelper til. Foto: Geir Olsen

Lindvik om nervedramaet: – Jeg skal gi dem hard fight

INNSBRUCK (VG) Innsbruck-vinner Marius Lindvik (21) har aldri hoppet i Bischofshofen – finalebakken i Hoppuka – og fortsatt plages han ikke av nerver.

Men ifølge Sven Hannawald vil de komme og bli uutholdelig. Den tyske hoppstjernen tror at mandag kveld – når Hoppuka skal avgjøres – kan blir den verste dagen i Lindviks unge hoppkarriere.

Det står mellom Dawid Kubacki, Marius Lindvik, Karl Geiger og Ryoyu Kobayashi. Polske Kubacki er i førersetet med 9,1 poengs forsprang til Lindvik. Og han har 13,3 til Geiger og 13,7 til Kobayashi.

– Jeg skal gi dem en hard fight, sier Marius Lindvik.

Når VG spør om når nervene kommer, og påpeker at «du ser ut som en kald fisk» her du står etter seieren i Innsbruck – ler han litt – og svarer:

– Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt, men jeg føler at jeg har ganske stålkontroll. At det er sånt trøkk er bare bra. Og at jeg vinner er helt topp, sier Marius Lindvik.

Kubacki står bare noen meter unna i regnværet i Bergisel. Når VG spør ham om duellen svarer han: – Dette er ikke boksing. Men, ja det blir en kamp. Og Lindvik og de andre vet vel at jeg leder med ni poeng.

Karl Geiger hadde en vond dag i Bergiselbakken med en 8. plass. Men tyskeren sier han vil revansjere seg i Bischofshofen.

– Det er blitt vanskeligere for meg etter det som skjedde her i Innsbruck, men jeg må bare holde fokus, og slå tilbake, sier Geiger.

Landslagstrener Alexander Stöckl sier han ikke rører noe ved Lindvik nå. Men han skal få noen innspill i forhold til bakken, som han aldri har hoppet i tidligere.

Norske vinnere i Innsbruck 1954: Olaf B. Bjørnstad . – 55: Torbjørn Ruste. −62: Toralf Engan. −65: Torgeir Brandtzæg. −67: Bjørn Wirkola. −69: Wirkola. −70: Wirkola. −78: Per Bergerud. −82: Bergerud (delt med Manfred Deckert). -06: Lars Bystøl. – 07: Anders Jacobsen. −17: Daniel-André Tande. −20: Marius Lindvik.

Andreas Goldberger vant Hoppuka i 1993 og −95. Han ble utrolig populær i Østerrike for prestasjonene. En kultfigur som gikk rett hjem hos unge og gamle. «Goldi» jobber for statskanalen ORF og Kronen Zeitung som hoppekspert. Og er TV-prøvehopper under Hoppuka.

«GOLDI»: Andreas Goldberger med råd til Lindvik. Foto: Geir Olsen

Om Lindviks sjanser til å vinne – det som regnes som verdens tøffeste hoppturnering sammenlagt – sier han følgende til VG: – Han må ta ut sine aller beste hopp, og han må håpe at de rundt ham; Kobayashi, Geiger og Kubacki ikke klarer det samme.

Goldberger understreker at den sikreste måten å rote bort muligheten til sammenlagtseieren er Lindviks eget tankesett.

– Hold fokus på hoppingen. Ikke tenk resultater. Det skal bare én feil til, så er håpet ut. Lindvik må ha to perfekte konkurransehopp i Bischofshofen, og et godt hopp i kvalifiseringen. Jeg er selv spent på ham, fordi Lindvik er i flyten og virker full av selvtillit, sier Andreas Goldberger.

Sven Hannawald er hoppekspert for Eurosport. Han er den siste tyskeren som vant Hoppuka sammenlagt (2002). Og han gjorde det til en historisk triumf ved å vinne i alle fire bakkene som førstemann. Siden har Kamil Stoch (2018) og Ryoyu Kobayashi (2019) klarte det som tidligere har vært regnet som det «umulige».

Han medgir overfor VG at han fikk veldig sansen for Lindvik etter sjokkseieren i Nyttårshopprennet. Han liker den offensive stilen til den nye norske yndlingen. Men han tviler på om han vil satse pengene på norsk sammenlagtseier. I tilfelle den første siden Anders Jacobsen for 13 år siden.

TV-MANN: Sven Hannawald i Bergiselbakken på jobb for Eurosport. Foto: Geir Olsen

– Jeg er usikker på om Lindvik kan klare det. Han må i hvert fall være heldig med vindforholdene hvis han skal ta dette hjem, sier Hannawald.

Han vet bedre enn noen andre hvilket press som lastes på den hopperen som leder foran avslutningsrennet i Bischofshofen (6. januar). Ifølge Hannawald fortoner seg som et helvete.

– Alt dreier seg om hvem som skal vinne Hoppuka for presse og publikum. Trykket blir uutholdelig for den som får trøkket på seg. Det blir utrolig vanskelig å holde fokus på deg selv. Samtidig går konkurrentene dine «fri», og får muligheten til å vinne, egentlig en lett seier, sier Sven Hannawald.

PALLEN: De tre beste i Innsbruck-rennet. Dawid Kubacki, Marius Lindvik og Daniel-André Tande. Foto: Geir Olsen

Espen Bredesen vant 94-utgaven av den tysk-østerrikske hoppuken da han avgjorde duellen med Jens Weissflog etter et uforglemmelig drama i Bischofshofen. Det var vinteren alt gikk Oslo-guttens vei. Med OL-gull i Lillehammer-lekene som det store høydepunktet.

– Lindvik må få fri til å slappe av slik at han har hodet på rett plass. Kanskje bør han stå over en treningsomgang, og spare energi. Hoppingen trenger han ikke øve mer på. Men han må få slippe unna alt virvaret som er energitappende, sier Espen Bredesen.

PS! Forrige hopper som vant to renn i sin første tysk-østerrikske hoppuke var Gregor Schlierenzauer i 2006/07. Han ble nr 2 sammenlagt, bak Anders Jacobsen – som også var hoppukedebutant.

Publisert: 05.01.20 kl. 16:26

