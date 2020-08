HUSKER DU: Marius Lindvik gratuleres av Alexander Stöckl (t.h.) på sletta i Bischofshofen etter annenplassen sammenlagt i Hoppuka i januar. Foto: Geir Olsen

Kan ende opp med bare Hoppuka, VM og Raw Air

Hopp har terminfestet fullt internasjonalt program fra november. Men det kan bli tidenes mest amputerte sesong – med bare de største konkurransene – som Hoppuka, ski-VM, VM i skiflyging og Raw Air.

I tillegg er sesongavslutningen med skiflyging i Planica i mars inne blant de prioriterte konkurransene hvis coronapandemien strammer grepet. Det bekrefter Alexander Stöckl.

Norges landslagstrener sitter i karantene hjemme i Oslo etter helgens Grand Prix (verdenscupen på plast) i polske Wisla. Karantenebestemmelsen etter besøket i «røde Polen» har også rammet elitehopperne Robin Pedersen, Anders Håre og Sander Vossan Eriksen.

Og det kan bli flere som må parkere skiene i vinter – i perioder – på grunn av reiserestriksjoner, og pålagt karantene etter renn i utlandet. Stöckl sier til VG at Det internasjonale skiforbundet (FIS) har en kriseplan hvis ikke coronakartet endrer seg i Europa når snøen laver ned.

– Hvis vi ønsker å vinne hopprenn, så må vi reise ut. Vi er klar over konsekvensene, og vi kan komme til å måtte velge renn, selv om vi i utgangspunktet ønsker å delta i alle, sier Alexander Stöckl.

Det kan igjen føre til at Norge ikke kan stille med sitt beste lag gjennom hele sesongen. Stöckl bekrefter at man kan ende opp med at hoppere som Marius Lindvik, Robert Johansson, Daniel-André Tande og Johann André Forfang må ta «coronapauser».

– Det kan skje, men det er forhåpentligvis siste utvei, sier Stöckl.

Han understreker at Norge stiller seg bak planen til FIS om fleksibilitet. Man er innforstått med at sesongen kan bli drastisk amputert. At det bare blir noen utvalgte renn – de viktigste – som mesterskapene, Hoppuka og Raw Air. Kanskje uten publikum. Sannsynligvis med begrensninger. Vedtatt av lokale helsemyndigheter.

– FIS har satt opp en plan, men de store arrangementene har høyeste prioritet, som VM i skiflyging, Hoppuka, Oberstdorf-VM, Raw Air og sesongavslutningen i Planica, sier Stöckl.

Han roser den polske arrangøren i Wisla som la ned en kjempeinnsats for at sesongens eneste Grand Prix-renn kunne avvikles sist helg med meget høy smittevernberedskap.

– Det var ikke ett øyeblikk hvor jeg følte at ting var ute av kontroll. Transport, matservering og overnatting foregikk etter strenge regler. På hotellet var to etasjer avstengt bare for folk innen hoppfamilien. Det var olympisk standard over det, sier Alexander Stöckl.

