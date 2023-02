Bråthen ut mot dommerne: − Jeg forstår det ikke

PLANICA/OSLO (VG) Forhåndsfavoritt Anna Odine Strøm (24) hoppet ned til sin første individuelle VM-medalje. Etter rennet var hoppsjef Clas Brede Bråthen irritert på dommerne.

Saken oppdateres!

– Jeg bare forstår det ikke. Thea får 18 på sistehoppet...., sier Bråthen til VG og rister på hodet.

Thea Minyan Bjørseth leverte varene i den andre omgangen av normalbakkerennet torsdag, satte nedslag på 97,5 meter og tok en sterk femteplass. Men hoppsjefen var ikke enig i stilkarakterene hans hopper fikk.

– Jeg ser ikke hva de trekker på. Noen gir 17,5. Jeg klarer ikke se det. De drar frem helhetsinntrykket sitt, da er det sikkert det, sier Bråthen.

Kvinnenes første VM-renn endte med norsk bronse til Anna Odine Strøm som ledet etter den første omgangen, men ikke klarte å følge opp i finaleomgangen.

FULL STØTTE: Thea Bjørseth (til venstre), Eirin Kvandal og Maren Lundby står med Anna Odine Strøm og venter på resultatet etter finalehoppet.

Bråthen er klar på at dommerne ikke ble utslagsgivende for konkurransen, og at det er hvordan poengskalaen brukes som gjør han frustrert.

– Jeg sier ikke at noen av våre har tapt på det, men jeg er grunnleggende uenig i hvordan jentene bedømmes i forhold til guttene. Skalaen brukes på en helt annen måte. Hver gang jeg spør, får jeg ingen forklaring som gjør meg klokere. Jeg skulle ønske stilen ble verdsatt på en annen måte enn nå, men det er en gammel holdning jeg har, sikkert, avslutter Bråthen.

Den oppfatningen deler Bjørseth:

– Jeg skulle gjerne sett at vi fikk litt mer enn 18 eller 18,5. Jeg skal ikke legge skjul på det. Jeg skulle gjerne sett at de brukte skalaen enda litt bedre, men det er lite jeg får gjort med det, sier 19-åringen til VG.

Bråthens utblåsing mot dommerne kom i bakkant av det som ble et nervepirrende VM-renn i Planica. Anna Odine Strøm var best i onsdagens kvalifisering, og suverent best med 100 meter i den første omgangen av rennet.

Med 4,7 poeng å gå på til nærmeste konkurrent etter den første omgangen, tyske Katharina Althaus, skjøv Strøm seg ut fra bommen som leder etter den første omgangen og siste hopper.

Rundt tolv sekunder senere satte hun nedslag på 95 meter. Det var ikke langt nok til å forsvare ledelsen fra den første omgangen, og 24-åringen ble henvist til bronseplass.

– Det er det dårligste hoppet jeg har gjort her. Eller, det var ikke så ille, jeg var bare veldig sen. Jeg får lære av det, og jeg klarte tydeligvis ikke å håndtere spenningen og trykket bra nok. Men medalje er absolutt hyggelig, sier Strøm til NRK.

For både Eva Pinkelnig og Althaus leverte varene i finaleomgangen med henholdsvis 100 meter og 97 meter. Dermed gikk gullet til tyskeren som etter den første omgangen lå nærmest Strøm. Østerrikske Pinkelnig tok sølvet.

– Vi må ta til takke med bronse, og er fornøyd med det. Vi har et sterkt lag inn mot lagkonkurransen og mixed, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til VG og legger til:

– Det første var et gullhopp, det var ikke det andre. Vi følte at vi hadde hendene på gullrattet, men det holdt ikke.

Strøm har syv pallplasser i verdenscupen denne vinteren. Tre ganger har det blitt seier: Ljubno, Hinterzarten og Rasnov.

Det er første gang siden 2018–2019-sesongen hun er på pallen i verdenscupen. Den gang hadde hun 2. og 3.-plasser i verdenscupen. Siden slet hun lenge med en ryggskade. Denne vinteren er hun endelig tilbake i teten. Nyttårsaften vant Strøm sitt første verdenscuprenn, ni år etter sin debut på øverste hylle.

– Anna har vært veldig tålmodig, sier landslagstrener Christian Meyer til VG.

Siden skihopp for kvinner kom inn i VM i 2009, har Norge tatt to gull, begge ved Maren Lundby. Hun vant normalbakken i 2019 og ble deretter tidenes første verdensmester i stor bakke i 2021.