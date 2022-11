INNFØRER REGEL: Hoppernes sportssjef Clas Brede Bråthen.

Norsk hoppsport snur – innfører krav om helseattest

Etter de siste dagers debatt om saken blir det nå innført helseattest i norsk hoppsport, bekrefter sportssjef Clas Brede Bråthen overfor NRK.

Andreas Hellenes

Oppdateres!

– Vi besluttet i går å innføre helseattest fordi det var viktig for omdømmet vårt. Så da gjør vi det. Vi tenker vi skal lytte til folk som kan ting rundt omdømmet. Det betyr i praksis ingen verdens ting, sier Bråthen som gjestet Dagsnytt 18 tirsdag.

– Det viktigste her er å sørge for at idretten blir sunnere, sier Bråthen til statskanalen.

I motsetning til blant annet langrenn og kombinert har hoppsporten ikke innført helseattester for utøvere som skal konkurrere internasjonalt – før nå.

Bråthen mener kravet om helseattest ikke nødvendigvis har vært viktig å få på plass tidligere:

– Helseattest har aldri vært viktig for oss, fordi vi har følt at vi har hatt kontroll på utøverne våre hele tiden. Det er tilbakemeldinger vi har fått fra eksperter innen ernæring og helse, sier han.