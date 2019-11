HELT KONGE: Bjørn Einar Romøren (nr. 2 fra venstre) fikk vist kong Harald, dronning Sonja og Slovenias president Borut Pahor og Skiforeningens generalsekretær Erik Eide Holmenkollen torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum

Kreftsyk Romøren Kong Haralds gjest i to dager

Midt under sin livs kamp mot kreftsykdommen har Bjørn Einar Romøren (38) vært kongeparets gjest i to dager. Torsdag var han guide for Kong Harald, Dronning Sonja og Slovenias president i Holmenkollen, før han på kvelden gjennomgikk ny strålebehandling i Tyskland.

Onsdag kveld var han først kongeparets gjest under gallamiddag på slottet og torsdag fortsatte det med guiding i Holmenkollen. Anledningen var statsbesøket til Borut Pahor, president i det svært hoppinteresserte landet Slovenia.

– Da jeg fikk invitasjonen til disse to tingene, så kunne jeg jo ikke si nei. Og legene her i Tyskland og hjemme i Norge ordnet så jeg fikk det til. Det setter jeg veldig stor pris på. Kroppen føles egentlig som et stort kloakkanlegg, og jeg er veldig sliten, forteller Romøren i en sms til VG.

Han forklarer at han måtte forberede seg grundig ved å drikke mye vann og sove masse for å komme seg gjennom turen til Norge og opplegget.

– Heldigvis så var alle verdier gode og jeg hadde bra med krefter til både å nyte og ta inn over meg inntrykkene fra Slottet, og gi av meg selv under besøket i Holmenkollen i dag, forteller Romøren.

GJESTER PÅ SLOTTET: Bjørn Einar Romøren og kona Martine Rensøy Romøren var gjester da kong Harald og dronning Sonja inviterte til gallamiddag for Slovenias president Borut Pahor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen

Torsdag kveld var han tilbake i tyske Heidelberg der behandlingen av hans kreftsykdom har foregått de siste ukene.

Romøren har etter hoppkarrieren vært markedssjef for hopp i Norges Skiforbund. Men 16. juli sist sommer ble det kjent for omverdenen at han var rammet av kreft.

I et intervju med Se og Hør ble det klart at eks-hopperen før kreftsykdommen først trodde de kraftige ryggsmertene han slet med skyldtes tilbakeslag av en prolaps, som han har slitt med i flere år. En MR-undersøkelse viste imidlertid at det ikke var prolapsen som var problemet, men en ondartet svulst i hoften.

Bjørn Einar Romøren Født 1. april 1982 Meritter: Tidligere vedensrekordholder i skiflygning (239 meter - 2005 i Planica) Hoppet 221 ganger i verdenscupen. Tok 8 individuelle verdenscupseirer og var totalt 22 ganger på pallen. Ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt i 2003/04-sesongen. Tok sin første individuelle verdenscupseier i Bischofschofen i 2003. Den siste vant han i Kuusamo i november 2009. OL: Bronse laghopp i 2006 VM: Sølv laghopp i 2003, 2005 og 2011 VM i skiflyging: Gull i laghopp 2004 og 2006, sølv laghopp 2010, bronse laghopp 2008 Romøren la opp etter 2014-sesongen og hoppet siste gang på toppnivå i Planica i mars det året. Kilde: FIS

– Å få æren av å vise Kongen toppen av nye Holmenkollbakken for første gang, var stort. Dronning Sonja har vært der flere ganger, men jeg håper hun satte pris på min versjon også. Jeg merket allerede på middagen at president Borut Pahor var like interessert i skihopping som jeg trodde, og sånn sett kunne jeg vel heller ikke ha bedre gjester i nasjonalmonumentet vårt, forteller Romøren som satte verdensrekord med 239 meter i skiflygingsbakken i Planica i Slovenia tilbake i 2005.

Det har gjort ham til en kjent profil også i dette landet:

Romøren satte stor pris på å møte alle de kongelige sammen med Maren Lundby og kombinertløper Jarl Magnus Riiber, og det gikk mye i teamet hopp.

– Opplevelsen av å være med på en gallamiddag sammen med min Martine i går var fantastisk. Vi følte oss beæret over invitasjonen, selv om Martine mente det bare var av sympati, sier Romøren.

Romøren forklarer at han i hopptårnet over Oslo fortalte kongeparet og gjesten fra Slovenia blant annet om følelsen av å sette utfor i «Kollen», det magiske Kollen-brølet og diskuterte om Planica var en bedre bakke enn verdens største hoppbakke Vikersund.

– Det kan hende det ble en og annen røver innimellom der og jeg vet nå Kongen sin personlige rekord, påpeker Romøren.

Romøren har nå noen dager igjen av sin kreftbehandling i Tyskland. Han kjente at turen til Norge hadde tatt på i går kveld.

– Nå er jeg tilbake i Tyskland og har gjennomført en runde med stråling, og kjenner at luften har gått litt ut av ballongen. Men det var så absolutt verdt det å få oppleve disse to dagene. Spesielt at jeg fikk gjort det sammen med min Martine, forteller Romøren og gjør det klart at det ikke var noe dårligere å få sønnen Fred krypende opp i sengen smilende fra øre til øre torsdag morgen og at det ventet mange klemmer før han la seg i armkroken og stjal iPhonen.

KONGELIG STEMNING: Bjørn Einar Romøren håndhilser på kong Harald på toppen av hoppbakken i Holmenkollen torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg vil si det går bra under forholdene. Jeg satser på at nå som strålingen nesten er ferdig, kan jeg konsentrere meg om de siste cellegiftkurene mine i Norge og forhåpentligvis få masse god underholdning på TV av gutta og jentene som skal ut å fly, forteller Romøren.

Steinar Bjerkmann, kommunikasjonsansvarlig i Skiforbundet påpeker at tidspunktet for en retur til jobb er noe Romøren selv må bestemme. Han sier de håper å ha ham tilbake i hoppbakken i løpet av vinteren.

– Han er ved veldig godt mot. Han har fått nye impulser de siste to dagene. Men det er klart det tærer på. Han kjemper jo sitt livs kamp. Men han håper å være tilbake i hoppbakken under Raw Air i mars. Det er vanskelig å vite eksakt når han er tilbake i full jobb. Han er fast bestemt på at denne kampen skal han vinne, sier Bjerkmann

