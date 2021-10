GLAD GUTT: NM-vinner Oscar Westerheim, etter rennet i Midtstubakken lørdag kveld.

Westerheim slo hele landslaget

HOLMENKOLLEN (VG) – Jeg tror Johansson eller Granerud vinner, sa landslagstrener Alexander Stöckl før rennet. – Vi var fire mann i trenerapparatet som tippet topp fem, ingen av oss hadde Oscar Westerheim, sier sportssjef Clas-Brede Bråthen.

Av Knut Espen Svegaarden

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

For sensasjonen var et faktum, under NM hopp normalbakke lørdag kveld i Midtstubakken: 25 år gamle Oscar Petersen Westerheim fra Oslo vant – og knuste hele landslaget til Alexander Stöckl og Clas-Brede Bråthen. Han hoppet 102 meter i begge omgangene og slo forrige sesongs verdenscupvinner Halvor Egner Granerud med 0,2 poeng. Marius Lindvik ble nummer tre.

– Jeg hadde aldri trodd at det kom til å skje, sier NM-vinneren til VG da han har roet seg litt i målområdet.

Men det hjalp ikke hva de kom med – Johan Forfang, Daniel Tande, Marius Lindvik, Halvor Egner Granerud – og Robert Johansson: Ingen av dem klarte å tukte sensasjonsmannen Oscar Petersen Westerheim.

– Se her, sier Clas-Brede Bråthen – og viser VGs mann fellesmeldingen der fire mann i støtteapparatet har tippet de fem beste i konkurransen, riktignok før prøverennet fredag, men likevel: Ingen av dem hadde (naturlig nok) Westerheim. Bråthen må bare le. Han er heller stolt av at det stadig kommer nye hoppere, som gir de etablerte kamp om plassene.

– En ganske stor overraskelse, er det lengste landslagstrener Alexander Stöckl strekker seg til når han skal beskrive seieren til Westerheim. Men han understreker at «han gjorde to gode hopp», at han vant fortjent og at det kan være «noe på gang» fra den høyreiste skihopperen.

– Jeg har gjort mange gode hopp – på trening. Men jeg har ikke fått det ut i renn, før nå, sier Oscar Petersen Westerheim, som representerer Bækkelaget. Han var før rennet lørdag rangert som den 23. beste herrehopperen i Norge.

– Jeg er en drømmer. Målet mitt er å bli best, sier Westerheim – som har en åttendeplass som best fra et Norgescuprenn – og 36. plass internasjonalt.

Han er 25 år.

– Jeg er litt sent ute med ting, smiler han – og sammenligner seg litt med treneren sin, Rune Velta, som også brukte tid før han slo gjennom. Velta ble verdensmester i 2015, 26 år gammel.

Landslagstrener Alexander Stöckl kan ikke love Westerheim en plass på verdenscuplaget med bakgrunn i den sensasjonelle seieren. Men han sier:

– Han er blitt bedre til å fly – og vi må se an de neste ukene. Men vi utelukker ingen ting, sier Stöckl.

Vi fikk i hvert fall en av de større sensasjonene i Midtstua lørdag kveld. Selv der var det flere som ikke hadde hørt om Oscar Petersen Westerheim.

Det har de garantert nå.

PS! I kvinneklassen var seieren mer oppskriftsmessig, etter at Maren Lundby har satt seg selv på vent: Silje Opseth vant med 41, 6 poeng på Anna Odine Strøm.