MISTER OL: Maren Lundby.

NRK: Lundby står over OL

Maren Lundby (27) er ikke villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte, og må med tungt hjerte stå over årets vinter-OL, melder NRK.

Av Magnus Gamlem

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Overfor NRK bekrefter Lundby at hun ikke skal til OL i Kina. Hoppstjernen åpner opp om at hun sliter med vekten, og at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte inn mot mesterskapet.

– Det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er én av dem, sier en svært emosjonell Lundby.

Dermed får hun ikke muligheten til å forsvare OL-gullet dfra Pyeongchang. 27-åringen står også over resten av rennene i vinterens sesong.

– Det er veldig tungt. Jeg tror det er et bra valg, og jeg gjør det for å ta vare på meg selv, for ikke å ta noen snarveier. Jeg vet at jeg alltid har vært veldig flink til å gjøre ting ordentlig, og det har jeg tenkt til å fortsette med, sier hun til NRK.

Saken oppdateres.