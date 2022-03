GULLGUTT: Marius Lindvik kan se tilbake på en begivenhetsrik sesong. Lørdag ble den rundet av med VM-gull i skiflyging.

Lindvik sammenlignes med legende: − Oppe med de aller største

VIKERSUND (VG) Marius Lindvik (23) nevnes blant de helt store i hopphistorien etter en «drømmesesong».

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

– Det er en sinnssyk sesong, det har vært veldig morsomt, gliser Marius Lindvik bak munnbindet.

23-åringen ser tilbake på en fantastisk sesong – for ikke å snakke om måned – som idrettsutøver.

14. februar: Lindvik vinner OL-gull i stor bakke, noe av det største man kan oppnå som skihopper.

5. mars: Lindvik vinner i Holmenkollen, Norges nasjonalanlegg.

12. mars: Lindvik vinner VM-gull i skiflyging på hjemmebane i Vikersund.

Prestasjonene hans den siste perioden får folk til å dra frem de virkelig store superlativene. Nå rangeres han som en av tidenes beste norske skihoppere.

– Det er helt der oppe. Når du vinner OL-gull i stor bakke, du vinner Holmenkollrennet og du vinner VM i skiflyging på under én måned, da er du der oppe med de aller største i historien, mener landslagssjef Clas Brede Bråthen.

– Vi snakker type Matti Nykänen. De som har fått til de tingene der på én sesong.

Finske Nykänen er den eneste skihopperen som har vunnet OL-gull (tre ganger), verdenscupen (én gang), VM i skiflyging (én gang), VM-gull (fire ganger) og hoppuka (to ganger).

Nykänen vant imidlertid ikke OL-gull og skiflygingsgull i samme sesong. Før Lindvik er det bare Kazuyoshi Funaki (1998) og Simon Ammann (2010) som har klart akkurat det.

Landslagstrener Alexander Stöckl rangerer også Lindviks prestasjon «veldig høyt oppe».

– For hans del er det veldig, veldig stort. At vi har en utøver som viser igjen og igjen at han er en ener, spesielt i mesterskap, det har ikke vi hatt så mange av. Det er stort, mener 48-åringen.

– Det er kult å høre at de mener det, sier Lindvik om rosen fra sjefene.

Selv om gullskapet begynner å fylles, føler han seg ikke mett på suksess. Han nevner hoppuka som et av de store målene.

– Jeg har nådd flere av mine langsiktige mål på én sesong. Jeg tar med meg mye erfaring inn i fremtiden, sier Lindvik.

– Det er drømmesesongen. Det er akkurat der man drømmer om å være, og der jeg jobber mot å komme meg en gang. Det er helt rått at han klarer å oppnå det. Det er uvirkelig, sier lagkamerat Johann André Forfang.

Lindvik virket uanfektet da han hoppet for gull. I løpet av helgen har Frogner-gutten levert fire bunnsolide hopp og holdt nervene på avstand.

Da sto det verre til med Clas Brede Bråthen i bunnen av bakken. Han var «ekstremt spent og nervøs» da det hele skulle avgjøres.

– Det har vært en slitsom konkurranse å følge. Da er det desto mer gledelig når det går som det gjør. Det er jo utrolig å få lov til å reise rundt i verden og få oppleve dette med denne gjengen her. Det er spesielt på alle mulige måter, sier en smårørt landslagssjef.

PS! Søndag er det lagkonkurranse i Vikersundbakken. Lindvik, Forfang, Daniel André Tande og Robert Johansson utgjør det norske laget. Sistnevnte har slitt med en vond rygg. Halvor Egner Granerud overtar hans plass om Johansson ikke klarer å stille til start.