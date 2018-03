OL-VINNER: Maren Lundby jubler for seier i Pyeongchang. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

FIS varsler kvinneløft på kvinnedagen

NTB

Publisert: 08.03.18 18:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HOPP 2018-03-08T17:09:30Z

Hoppjentenes kamp for like rettigheter fikk et voldsomt løft på kvinnedagen. FIS varsler flere storbakkerenn og mikskonkurranser. Det åpner for Maren Lundby i Raw Air.

FIS' renndirektør Walter Hofer var på plass sammen med kulturminister Trine Skei Grande da ideene ble lansert foran Raw Air.

I helgen hopper både kvinner og menn i Holmenkollen. Det skal bli flere slike felleshelger neste sesong. Hoppjentene skal bli et langt mer synlig produkt sammen med gutta.

Og når jentene flytter over i storbakken, blir det mye lettere å få dem inn på Raw Air-programmet.

– Veldig bra. Dette løfter jentehopp. Det gleder meg voldsomt. Vi har Maren Lundby , som kommer til å bli en viktig aktør i norsk og internasjonal hoppsport i mange år. Nå blir jentehopp en enda større del av hoppfamilien, sier landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

Det er uklart når hoppjentene får være med i Raw Air, men man er nærmere enn noen gang.

– En glimrende mulighet til å vise at hoppsporten og norsk idrett er i front på dette området. Det er gledelig at kulturministeren tar del i dette. Dette er en glimrende mulighet for henne til å gjøre det siste løftet for jentedelen i vår sport, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Det er liten tvil om hvor mye prestisje FIS legger i jenteløftet når Walter Hofer og renndirektørkollega Chika Yoshida begge var til stede i Holmenkollen torsdag.

Komitéleder hopp, Bente-Lill Romøren, var også på plass da hoppjentene tok et steg nærmere full likestilling i hoppbakken.