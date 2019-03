Foto: Ole Martin Wold/ NTB scanpix

Slik blir Maren Lundbys nye liv

TRONDHEIM (VG) Maren Lundby (24) vant Raw Air. Nå kaster hoppdronningen seg inn idrettspolitikken. Målet er en nøkkelrolle i FIS.

Publisert: 15.03.19 14:52







Men det er ikke det eneste. Om to uker står hun på scenen som skuespiller. Og neste år skal hun hoppe stiligere, lenger og vinne så mye at historiebøkene må omskrives.

les også Lundby med sensasjonell test – 15 prosent sterkere siden OL

Lundby vant soleklart med 13 poeng foran Juliane Seyfarth. Men den tyske jenta stjal Lundbys bakkerekord med et kjempehopp på 137,5 meter under drømmeforhold i Granåsen.

– Jeg har tenkt litt på fremtiden, og hvordan jeg vil nærme meg guttene. Det har litt med kraft i beina å gjøre. Også tror jeg det er mer å hente på flyfasen og utnytte luften nedover, sier Maren Lundby .

les også Maren Lundby i Kollen-drama: – Karrieren kunne ha røket

Hun stilte til valg som utøvernes representant i Det internasjonale skiforbundet. Den kampen tapte hun imidlertid til amerikanske Sarah Hendrickson. Men hun medgir overfor VG – med hylende autografjegere rundt seg i Granåsen – at hun kommer til å drive valgkamp i to år fremover.

– Grunnen til at jeg stilte til valg er at jeg vil være med å påvirke. Vi vil hele tiden ha utvikling. Jeg har en bra dialog med de andre utøverne, og jeg kan prate vår sak på en god måte. Først og fremst vil jeg kjempe for skiflyging og storbakke i OL, sier Lundby.

Skiflyging for kvinner kan bli en realitet snart. FIS har opphevet tidligere restriksjoner. Kanskje får de stille i Vikersund neste år. Lundby medgir at hun gjerne skulle hoppet der kommende helg,

– Maren vil flytte grenser, og da må vi hjelpe henne så godt vi kan. Skiflyging har hun foran seg. Hun er fantastisk god i luftferden. Selv vil hun hoppe 250 meter. Det er jeg litt skeptisk til, sier Jermund Lunder, hennes trener.

les også VM-gull til Lundby etter thriller: − De verste sekundene i mitt liv

Men grensesprengende hopp er bare én av mange ambisiøse ting hun kaster seg ut på etter at hun har satt nedslag i «verdenscupfinalen» i Russland neste helg – etter all sannsynlighet som sammenlagtvinner – for andre året på rad.

To krystallkuler på rad har ingen norske hoppere klart tidligere. Heller ikke 11 rennseiere i løpet av en sesong. Og slettes ikke 24 triumfer i verdenscupen totalt. Hun har lagt legender som Simon Ammann og Thomas Morgenstern bak seg. Begge har 23. Og det er fire konkurranser igjen av sesongen.

les også Lundby om VM-dramaet: – Tør ikke tenke på det

I Granåsen vant hun tidens første Raw Air for kvinner. Seier i hoppturneringen (Holmenkollen, Lillehammer og Granåsen) er prestisje – og en betydelig økonomisk bonus (ca. 340.000) kroner i en idrett hvor jentene tjener «vekslepenger» – i forhold til sine mannlige kolleger.

– Jeg tenker jeg tar meg en ferietur til et varmt sted. Så vil jeg prioritere nedbetaling av gjeld, sier Lundby, som kjøpte seg leiligheten på Lillehammer i fjor.

Hoppjenta fra Bøverbru på Toten ser tilsynelatende beskjeden ut på TV. Men hun fremstår både røff og temmelig rampete i en video som ble publisert i vinter.

Snart står hun på scenen i en festforestilling (28. – 30. mars) i Østre Toten kulturhus på Skreia. Det blir en show med halvmørk humor og musikalsk galskap ifølge produsent og tekstforfatter Kjell-André Wiklund.

– Akkurat dét har jeg skjøvet så langt unna meg som mulig. Men jeg har fått øvd litt, sier Lundby.

Etter den utrolige suksessen med OL-gull for ett år siden, VM-gull i Seefeld, og nå vinner av Raw Air raser det på med henvendelser. Tidligere har foreldrene og støtteapparatet i landslaget hjulpet henne. Nå føler hun det er tid for en manager.

– Jeg får se hva jeg gjør. Det er idretten jeg vil ha fokus på. Til tider er det litt for mye annet, som jeg må ta meg av, og da går det ut over treningen, sier Lundby.

Sportssjef Clas Brede Bråthen tror forventningspresset kan bli den hardeste konkurrenten for Lundby videre i karrieren.

– Slik hun hopper er nok konkurrentene frustrerte. Men vi vet at det er mange som satser. De som blir utklasset nå kommer til å gi henne tøffere kamp. Og det er klart at når hun har vunnet OL, VM, Raw Air og 24 ganger i verdenscupen, så forventes det at hun skal vinne hver gang hun stiller opp i et hopprenn, sier Clas Brede Bråthen.