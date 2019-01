FEIRET NYTTÅR: Daniel Andre Tande og de norske hopperne fotografert i forbindelse med nyttårsfeiringen i Garmisch-Partenkirchen. Foto: Olsen, Geir/NTB scanpix

NRK-oppgjør etter årlige nyttårsfester med hopperne

NRK har gjennom flere år blitt påspandert nyttårsfeiring av Norges Skiforbund. Nå tar statskanalen selvkritikk.

– Vi skal ikke la oss påspandere av aktører vi dekker. Det er regel nummer én i journalistikken. Folk skal være trygge på at journalistikken vår er fri og uavhengig, sier sportssjef i NRK, Egil Sundvor, til VG.

Mandag omtalte Dagbladet en såkalt brutt tradisjon: Norges Skiforbund, nærmere bestemt hopplandslaget, ville for første gang ikke invitere NRK-staben på nyttårsfeiring i den tyske byen Garmisch-Partenkirchen.

Årsaken var hoppernes behov for å spare penger.

– Vi må hele tiden se hvordan vi kan bruke våre midler best mulig og hensiktsmessig. Dette har vært en hyggelig gest overfor dem som følger oss tettest, og det var en tradisjon som ble startet fordi Arne Scheie var den han var, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til VG.

Bråthen sier motivet har vært å ha et godt forhold til alle som jobber med hoppsporten i mediene.

– Vi har hatt andre gjester enn fra NRK opp gjennom årene. Journalister fra andre medier har vært inviterte. Noen har takket ja, noen har takket nei.

NRK-ledelsen skal ikke ha vært klar over tradisjonen og ble overrasket da VG tok kontakt onsdag formiddag.

Ifølge Dagbladet har det vært tradisjon for at hele NRK-staben har deltatt på den årlige nyttårsfeiringen, betalt av skiforbundet. Sportssjef Egil Sundvor sier tradisjonen går langt tilbake i tid.

– Tviler ikke på integriteten

Samtidig poengterer han, etter å ha pratet med flere personer som er til stede under hoppuka, en endring de siste årene: I 2016 var kun ekspertkommentator Johan Remen Evensen til stede. I 2017 var det også en journalist og en fotograf med på feiringen, mens Remen Evensen var alene igjen i 2018.

– Jeg tviler ikke på integriteten til journalistene våre, men for at vi skal fremstå slik vi ønsker, så kan vi ikke tillate oss å la oss påspandere mat og drikke av aktører vi skal dekke. Da har man skapt en binding som de aller fleste journalister ikke vil ha noen problemer med å stille kritiske spørsmål ved, erkjenner Sundvor.

Problemstillingen er ikke ny: For et år siden avslørte VG hvordan Dagbladets sportskommentator, Esten O. Sæther, fikk betalt hotell, middag og nachspiel av Norges idrettsforbund under Idrettsgallaen i 2017.

Samme dag skrev Sæther en kommentar med innledningen « Nå må vi slutte å snakke ned idretten vår. 2016 var enda et toppår».

Deretter fulgte han opp med en kommentar etter at styremedlem i NIF, og æresmedlem i IOC, Gerhard Heiberg hadde fått utdelt en ærespris på scenen.

Så du denne? Sæther : «Neppe norsk idrett det er noe feil med, når det fortsatt er noen som nekter å feire oss selv».

Sundvor omtaler Johan Remen Evensen som en ekspert hentet fra hoppmiljøet og mener NRK «kan leve med» at han er til stede på hopplandslagets nyttårsfeiring, selv om han kommenterer de samme hopperne dagen etter.

I Fredrikstad sitter ekspert på pressetikk, Gunnar Bodahl-Johansen. Han bruker ordet «uhørt» om en tradisjon der flere NRK-journalister deltar på en betalt middag i regi av skiforbundet. Bodahl-Johansen deler ikke Sundvors oppfatning av rollen til Remen Evensen.

– Gjennom årenes løp har jeg møtt mange problemstillinger der folk har reagert på frilansere som har kommet fra ulike miljøer de har hatt for tette forbindelser til. For folk flest, så oppfattes Remen Evensen som en NRK-representant, ikke en frilanser, sier etikk-eksperten.

Bodahl-Johansen mener det er svært problematisk å være journalist det ene øyeblikket, ta på seg dressen i det neste – og så lage reportasje på dem man har festet med deretter.

– Er det en fin balanse mellom det man kaller kildepleie og journalistikk her?

– Det er viktig å drive kildepleie, men i slike sammenhenger er forutsetninger og premisser klare. I dette tilfellet opererer man som journalist. Man skal aldri nekte en journalist å ha fortrolig omgang med en kilde. Journalistikken opererer jo ofte med anonyme kilder, men da er premissene klarlagt for alle. Det er viktig at man ikke tråkker over grensen, sier Bodahl-Johansen.

– Noen vil kanskje mene at «dette er jo bare sport»?

– Dersom sportsjournalister vil bli tatt på alvor, så må de også dømmes og opptre på linje med alle andre journalister. Det er nok folk der ute som tenker at dette bare er underholdning, men vi ser at sportsjournalistikken har blitt langt mer kritisk de siste årene. Ikke minst gjennom VGs utrettelige krav om innsyn i norsk idrett, sier han.

I ledelsen til NRK Sporten understrekes det at sportsjournalistikk har blitt profesjonalisert de siste årene. Sportssjef Egil Sundvor har ikke oversikt over hva praksis har vært i andre grener enn hopp de siste årene.

– Jeg visste ikke om dette, men skal ta en runde hva gjelder tilsvarende i andre sammenhenger, sånn at vi eventuelt får ryddet opp. Vi skal ikke la oss påspandere, sier han.

VG sponset gjennom mange år det norske hopplandslaget, og de ansvarlige for sponsoravtalene deltok i den sammenheng på ulike tilstelninger.

Skillet på hva som er akseptabelt og ikke, handler om redaksjonelt ansatte og personer med ansvar for avtalene, mener sportssjef i VG, Øyvind Brenne.

– Det finnes nok enkelteksempler som vi også har vært del av tidligere, men i takt med at sportsjournalistikken har utviklet seg i en helt riktig profesjonell retning, er det en selvfølge at VGs reportere i dag dekker relevante utgifter selv, sier han.