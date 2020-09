Kommentar

Hoppende svinedyrt!

Av Leif Welhaven

NYE GRANÅSEN: Slik ønsker man at Granåsen skal fremstå under VM i 2025. Foto: Pir II/ Trondheim kommune

Hvor mange fellesskapsmillioner er det rimelig å bruke på en idrettsgren som fryktelig få nordmenn holder på med? Denne uken kommer beskjeden som utløser langt over en halv milliard kroner til ny hoppbakke.

Akkurat som i 1997 blir det garantert folkefest når Trondheim igjen skal bli arrangør av VM på ski i 2025.

Men til hvilken pris for noen dagers moro?

Og hvor rettferdig er egentlig pengebruken, sett opp mot andre idrettsformål og øvrige hensyn?

1,25 milliarder kroner er visst kostnadsanslaget nå, en økning på 350 millioner fra rådmannens tidligere beregning. Dermed er det julekvelden for Norges Skiforbund, med gode venner i Trøndelag Arbeiderparti som lederjulenisse, mens staten putter 180 millioner i sekken.

Kronargumentet fra festklare politikere er at nye Granåsen skal være et helårsanlegg for alle. Det lyder jo fint. Men samtidig er dette en sannhet med klare modifikasjoner for en betydelig del av kostnadene.

En del av pakken er nemlig at rundt 650 millioner er tenkt brukt på ny hoppbakke.

Denne er det anslått, ifølge det Trønderhopp opplyser til Adresseavsen, at rundt 70 hoppere kommer til å bruke aktivt og jevnlig.

Her er det noe med proporsjoner det har vært snakket altfor lite om utenfor Trondheim.

Hvordan reagerer idrettsmiljøer som teller langt flere hoder enn hopp gjør, på bevilgningene til noe så tallmessig marginalt ?

Granåsen skisenter skal rustes opp til VM i 2025. Hoppdelen er anslått å koste 650 millioner kroner. Dagens anlegg er godt over 20 år gammelt. Her fra Raw Air 2019. Foto: Ole Martin Wold / NTB

I Trondheim har tilløpene til politisk debatt stoppet ved at en überivrig maktakse er i VM-modus uansett.

Selv da det tidligere i år ble slått coronaalarm om mulige konsekvenser for blant annet skole, eldreomsorg og barn med funksjonsnedsettelser, fremsto VM fortsatt som en hellig ku for flertallet.

Riktignok er ikke anslagene for økonomiske virusfølger fullt like dystre nå, men corona kommer til å svi for tilbudet til mange trøndere, også blant dem som blåser i skihopp.

En tanke om å dele arrangementet med for eksempel Lillehammer, slik at man ikke måtte ut med flerfoldige hundre millioner for en ny hoppbakke for de få, harmonerer dårlig med kommunal stolthet og ønskene til de aktuelle skimiljøene.

Men hva er samfunnsmessig klokt?

Et gjengangerpoeng mot å tenke annerledes handler om «hva FIS (Det internasjonale skiforbundet) vil kunne godta».

Men hvor tungt er det argumentet nå?

Tidligere har det internasjonale forbundet kunnet velge og vrake. Da Trondheim tapte mot Planica om 2023, var det presanger til pampene og en konkurranse om å gjøre seg lekker. Nå er det derimot INGEN ANDRE som har lyst til å arrangere VM på ski i 2025 enn Trondheim.

Derfor er det bare ren formalia når det grønne lyset fra FIS kommer i slutten av uken.

Dersom man ville det, hadde muligheten trolig vært større til å sette premissene selv. Hvis FIS ble stilt overfor en trukket søknad eller et opplegg med lavere innhugg i offentlige budsjetter, er nok svaret åpenbart.

Akkurat dette får vi håpe at andre biter seg merke i fremover, slik at vi får slutt på maktarrogansen til FIS, slik vi for eksempel så den i forkant av forrige Ski-VM på norsk jord.

Da var det en tidlig diskusjon om Midtstuen som alternativ til en ny holmenkollbakke, ut fra spørsmål om kostnader og værforhold. Men FIS ville ikke høre snakk om noen annen VM-bakke enn Kollen.

Nye Holmenkollen ble 4.400 prosent dyrere enn først anslått, og både 1,8 milliarder kroner og den ansvarlige idrettsbyråden forsvant ut. Snakk om skrekkeksempel av å «si ja til et gigantarrangement og bli bundet til masten-syndromet».

Men skifolket fikk en fin bakke, da, og VM-dagene ble morsomme dager. Likevel kan man jo lure på hvor mye penger som er brukt per aktivt skihopp i Kollen siden den tid.

I Trondheim bedyres det nå at kostnadskontrollen skal bli langt bedre enn den var i Oslo. Men det er et aspekt ved byggingen at grunnforholdene rundt Granåsen er krevende, og hvor sluttsummen ender gjenstår det å se.

Er det så ingen gode argumenter for trondheimspolitikernes vilje til å sette ski over så mye annet? Jo, da:

For fremtidsutsiktene til hopp og kombinert lokalt på sikt, er en ny bakke vesentlig, og standarden på dagens anlegg er suboptimalt.

For det lokale engasjementet rundt et VM, er entusiasmen større dersom Trondheim har kontrollen på ett og alt, og det er veldig mye skikultur i landsdelen.

For reiseliv og annen trøndernæring er det positive VM-effekter å hente, selv om det strides om hvor direkte sammenhengene her vil være.

For arrangementet vil hoppinteressen i store land sentralt i Europa være viktig for TV-tall og følgelig økonomi, i alle fall vurdert ut fra nåsituasjonen. Hvordan det er fem år med klimakrise fra nå, får vi bare vente og se.

Det store spørsmålet er imidlertid hvordan disse hensynene burde vært veid, sett opp mot at en idrettsgren med synkende utøvertall ut fra et allerede lavt nivå, blir uforholdsmessig høyt prioritert opp mot andre aktiviteter.

Om ikke annet må vi kunne diskutere med litt mindre nostalgiske og tradisjonsrike briller enn det har vært vilje til blant majoriteten i Trondheim.

