SØLV-GLISET: Maren Lundby kunne forrige smile for en sølvmedalje. Nå er hun klar for å kjempe om gull i historisk mesterskapsrenn. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lundby klar for historisk hopprenn: − Det er én ting som mangler

OBERSTDORF/OSLO (VG) Maren Lundby har stått i bresjen for at kvinnene skal få hoppe i stor bakke i mesterskap. Nå er Lundbys målsetting klokkeklar i historisk hopprenn.

Publisert: Nå nettopp

– Det er en ting som mangler, så vet jeg det er andre som hopper bra om dagen. Jeg skal gjøre det jeg kan for å få til det, smiler Lundby på et pressetreff tirsdag.

Hun sikter da til at hun har sølv og bronse, men ikke den medaljen som står høyest på ønskelisten.

Lundby har lenge brukt stemmen sin for at hoppkvinnene skal få samme muligheter som herrene. Nå ser hun virkelig fram til å kunne kjempe om medalje i stor bakke under ski-VM i Oberstdorf.

– Det er ekstra nerver i mesterskap. Det fikk jeg i den lille bakken, og det håper jeg at jeg får i den store bakken. Da presterer jeg bedre. Det er mange som har stått på for å då dette til, så det er veldig moro å få muligheten, smiler hun.

Halvor Egner Granerud klarte ikke å innfri under lørdagens VM-konkurranse i normalbakken, men fikk sjansen til å revansjere seg sammen med Robert Johansson, Maren Lundby og Silje Opseth i søndagens blandet lagkonkurranse.

Det endte imidlertid med en sølvmedalje ettersom Norge havnet 5,2 poeng bak gullvinner Tyskland. I konkurransen tapte Norge 9,7 poeng til Tyskland på Graneruds første hopp.

– Det kjennes ut som luften detter rett ned. Det blir vanskelig å hoppe langt, da. Det føles som om man droppes ut i et vakuum, uten noe trykk, sa han til VG etter søndagens hopprenn.

Nå har 24-åringen to muligheter igjen til å sikre seg et VM-gull. Kun én av mulighetene er individuelt. Det er nemlig individuell hoppkonkurranse førstkommende fredag, før VMs siste sjanse kommer lørdag med en lagkonkurranse - begge i stor bakke.

For kvinnenes del skal de ut i stor bakke allerede tirsdag kveld for kvalifisering. Den kan du følge her.

