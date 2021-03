SØLV-GLISET: Maren Lundby kunne forrige smile for en sølvmedalje. Nå er hun klar for å kjempe om gull i historisk mesterskapsrenn. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lundby hylles av Granerud før historisk renn: − Stor betydning

OBERSTDORF/OSLO (VG) Maren Lundby har gått i bresjen for at kvinnene skal få hoppe i stor bakke i mesterskap. Nå er 26-åringens målsetting klokkeklar i onsdagens historiske hopprenn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er en ting som mangler, så vet jeg det er andre som hopper bra om dagen. Jeg skal gjøre det jeg kan for å få til det, smiler Lundby på et pressetreff tirsdag.

Hun sikter da til at hun har sølv og bronse her i Oberstdorf, men ikke den medaljen som står høyest på ønskelisten: Gullet.

Onsdag klokken 17.15 skal kvinnene i aksjon i stor bakke for første gang i VM sammenheng. Så sent som 29. januar i fjor var ikke øvelsen en planlagt del av programmet. Det gjorde Lundby forbannet. For hvorfor skulle det være forskjell på herrene og kvinnene?

Blant annet i en pressemelding gikk hun hardt ut mot Det internasjonale skiforbundet og kalte beslutningen for «tragikomisk». Kort tid senere gjorde de helomvending – og nå får alle damene hoppe i den store bakken.

– Det er ekstra nerver i mesterskap. Det fikk jeg i den lille bakken, og det håper jeg at jeg får i den store bakken. Da presterer jeg bedre. Det er mange som har stått på for å få dette til, så det er veldig moro å få muligheten, smiler hun.

Får ros

Halvor Egner Granerud (24) er også tydelig på hva han mener om det historiske hopprennet som finner sted denne uken.

– Jobben Maren har gjort, både gjennom å være en god idrettsutøver, men også ved å si de viktige tingene og ta så mange kamper, har hatt en stor betydning. Hun hadde vært en veldig viktig skihopper om hun ikke hadde hatt resultatene, men så har hun i tillegg vært verdens klart beste de siste tre årene, sier Granerud om hoppkollegaen sin.

– Hvordan ser du på mulighetene til Lundby i det historiske rennet?

– Jeg tror både Maren og Silje (Opseth) nok stiller enda sterkere i storbakken enn de gjorde i 90-meteren. Sportslig har jeg troen på at de kan levere gode hopp.

– I angrepsposisjon

Granerud klarte ikke å innfri under lørdagens VM-konkurranse i normalbakken. Da ble det 4. plass. Men han fikk en sjanse til å revansjere seg sammen med Robert Johansson, Lundby og Opseth i søndagens blandet lagkonkurranse.

Det endte med en sølvmedalje etter som Norge havnet 5,2 poeng bak gullvinner Tyskland. I konkurransen tapte Norge 9,7 poeng til Tyskland på Graneruds første hopp.

les også Fiaskoomgang ødela for Granerud: – Rotete, stygt og kort

Nå har 24-åringen to muligheter igjen til å sikre seg et VM-gull. Kun én av mulighetene er individuelt. Det er nemlig individuell hoppkonkurranse førstkommende fredag, før VMs siste mulighet kommer lørdag med en lagkonkurranse – begge i stor bakke.

– Jeg har jo kjent litt på forventningene. Jeg vet ikke hvor mye av de forventningene og nervøsiteten jeg kjente på var fra meg selv eller andre. Min opplevelse er at når presset øker, så er det lettere å glemme å gjøre de enkle tingene. Det er noe jeg har jobbet med, forteller Granerud til VG.

Han forteller videre at han selv føler på at han er i angrepsposisjon før storbakken.

– Jeg er nok mer i angrepsposisjon enn jeg var før 90-meteren. Men det blir litt avgjort av trening og kvalifisering. Men jeg føler jeg ikke har noe å tape.

For kvinnenes del skal de ut i stor bakke allerede tirsdag kveld for kvalifisering. Den kan du følge her.