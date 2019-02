Maren Lundby vant VM-gull med en margin på 0,5 poeng. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Større enn seg selv!

SEEFELD (VG) «Er du større enn deg selv, kanskje?», lyder en kjent linje fra Inger Hagerups klassiske dikt. Maren Lundby er nettopp det!

Jubelen ville ingen ende ta rundt bakken her i Seefeld, etter at det ble klart at det hårfine dramaet bikket Maren Lundbys og Norges vei.

Kontrasten kunne knapt vært større mellom folkefesten her, og de stusslige omgivelsene da hun ble olympisk mester for tomme tribuner i Pyeongchang i fjor.

Da hun hadde fått summet seg litt, kunne Lundby fortelle om hvordan hun opplevde at rammene virkelig var på plass, og om hvordan kvinnehopp virkelig er på opptur.

Rett etter at resultatet ble kjent, at Maren Lundby var et halvt poeng foran Katharina Althaus, altså 35 centimeter eller noe slikt, fortalte kroppsspråket til hoppsjef Clas Brede Bråthen alt om hva dette betyr for posisjonen og fremtiden for en øvelse i rask utvikling.

Da han hadde summet seg litt, kom det frem at maken til nervepåkjenning hadde han ikke vært med på før.

Måten seieren kom på, sier også mye om den ekstreme mentale styrken til Lundby.

Det er mulig å se på posisjonen til kvinnehopp ut fra to ulike innfallsvinkler.

* Man kan skjelle, smelle og irritere seg over at det gikk så lang tid før det ble vei i vellinga.

* Eller man kan glede seg over at det nå virkelig tas tak for likestilling i hoppsporten.

Hadde den ferske verdensmesteren fått velge fritt, hadde hun nok vært en helt vanlig utøver, som helst bare ville svart på helt ordinære spørsmål om hopping.

Men når tingene først er som de er rundt kvinnenes kamp for plass på den store scenen, har hun valgt å benytte seg av posisjonen som verdens beste skihopper til beste for idretten hun bedriver.

Det står respekt av hvordan Lundby rett før VM valgte å skrive en kronikk om kvinnenes status, hva som skjer og hvor skoen fortsatt trykker.

Her er hun opptatt av å gi de ofte utskjelte herrene i toppen av ski-idretten ros for at de faktisk nå gjør noe, og hun etterlyser både næringsliv og en mer nærværende presse når kvinnene skal hoppe.

Dette er relevante poenger, og som den rollemodellen Maren Lundby opptrer som, er det grunn til å håpe at hun inspirerer mange jenter til å ville hoppe på ski fremover.

Før dagens knepne gullmedalje individuelt, ble det også tatt en annen medalje her i Seefeld, og den bronsen var vel faktisk like viktig.

En lagkonkurranse i et VM bidrar til dybde og bredde, og for lagvenninnene til Lundby (Anna Odine Strøm, Ingebjørg Saglien Bråten og Silje Opseth) er det selvsagt ekstremt motiverende hvordan Lundby drar idretten oppover og fremover, ved å bære best nedover.

Samtidig er det liten tvil om at det norske apparatet rundt fortjener ros. Skritt for skritt slipper kvinnene til, og nå kan Lundby glede seg til utfordringen i Raw Air.



Her er det også banket gjennom et viktig prinsipp om økonomisk likestilling, uavhengig av kjønn. Men dette temaet viser samtidig at vi på langt nær er i mål med en tanke om likebehandling internasjonalt.

Der kvinnelige tennisspillere får det samme som mannlige i turneringer, viser tallenes tale i verdenscupen i hopp hvor stor ulikheten fortsatt er.

En seier for Maren Lundby utløser 3000 sveitserfranc i premiepenger, i underkant av 27.000 kroner med dagens kurs.

I herreklassen er premien 10.000 sveitserfranc (nesten 90.000), altså mer en tre ganger så mye.

Mens Maren Lundby etter hvert har fått en vill seiersrekke, ligger hun milevis bak hva den beste norske herrehopperen har hoppet inn, selv om resultatene der har vært relativt beskjedne.

Bakteppet er, etter det VG får opplyst, at hoppkomiteen i FIS forsøkte å få gjennom likelønn, uten å få gehør i styret. Det skyldes at minimumskravet om premiepenger er noe arrangører pålegges, og fortsatt er de markedsmessige sidene svært ulikt fordelt.

Så er spørsmålet i hvilken grad FIS og enkeltarrangører bør tenke ren markedsøkonomi om en gren der det så lenge har vært systematisk forskjellsbehandling, eller om man skal videreutvikle det som er gjort fra norsk side, å la mer penger gå ut enn inn for å utvikle kvinnesiden, og hente inn dette fra andre områder.

Fortsatt er det et stykke til Maren Lundby kan senke skuldrene helt, i visshet om at kjønn ikke lenger er et tema i skihopping. Men jammen meg går det riktig vei, og det skal hun selv ha en ikke ubetydelig ære for.

Nå er hun olympisk mester, verdensmester og har flere idrettsfester i vente. Neste VM går i Oberstdorf i 2021. Det blir neppe noe mindre liv rundt bakken da enn vi har sett her i Seefeld.

Maren Lundby fyller posisjonen som best i verden på langs og på tvers, fra øverst til nederst.

Og enda litt til.