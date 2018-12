PYNTET: Marlene Messel og Robert Johansson gledet seg til middagen. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Hopp-Robert inviterte kjæresten Marlene på nyttårsfest

2018-12-31

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (VG) Sist vinter avslørte Robert Johansson at han var på kjærestejakt. Nyttårsaften satt han til bords med sin nye kjærlighet – Marlene Messel – da hopplandslaget feiret inngangen til 2019.

Publisert: 31.12.18 21:06

– Nå skal vi ha en bra middag, og kose oss. Det er første gang vi feirer nyttår sammen, sier Robert Johansson.

Han medgir at han setter stor pris på at Marlene har tatt tar turen til Hoppuka for å oppleve verdens tøffeste hoppturnering. Og for å være til støtte for ham.

– Det er kjempeartig med Hoppuka. Det er gøy å være med. Men jeg må innrømme at det er nytt, fordi jeg har ikke sett så mye på hopp tidligere, sier Marlene Messel.

Robert Johansson med den karakteristiske barten hadde en fantastisk sesong sist vinter med tre OL-medaljer (gull og to bronse). I tillegg vant han VM-gull i skiflyging (lag) – og Vikersund-rennet – hans første individuelle triumf i verdenscupen.

Men noe manglet har han fortalt til VG tidligere. Da han traff Marlene fra Trondheim, som bor på Biri, og jobber i dagligvarebransjen sa det «klikk». Ifølge Johansson skjedde det veldig naturlig når de kom i prat i påsken.

Da han fikk invitasjon fra BWT (østerriksk vannteknologi) om tur på første klasse til Monaco Grand Prix – som bonus for laggullet fra Pyeongchang-OL – tok han kjæresten med. Litt for å imponere henne, medgir han.

Da hopperne, støtteapparatet, familie og venner gikk til bords på Hotel Mercure i Partenkirchen var hoppdressen parkert på rommet. I påvente av tirsdagens Nyttårshopprenn. Moteriktige dresser var det naturlige antrekket for kvelden.

Landslagstrener Alexander Stöckl sier til VG at «festen er over ved midnatt».

– Dette er en fin tradisjon. Når vi ikke får feire med våre nærmeste familie, så er denne middagen med utøverne og kolleger en god erstatning, sier Alexander Stöckl.