LITT BAK: Etter å ha ledet RawAir til nå, er Robert Johansson i utfordrerposisjon med fire konkurransedager igjen. Her fra Oslo i helgen. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Johansson tapte forspranget i RawAir : – Det lever jeg greit med

Robert Johansson (28) lar seg ikke stresse av at Stefan Kraft (25) tok over ledelsen i RawAir-sammendraget med et strålende hopp i Granåsen-kvaliken.

Publisert: 13.03.19 18:40 Oppdatert: 13.03.19 19:04







Resultater kvalik i Granåsen: 1. Stefan Kraft 138,5 poeng (135,5 meter) 2. Ryoyu Kobayashi 127,1 poeng (130,5 meter) 3. Dawid Kubacki 126,8 poeng (126,5 meter) 4. Timi Zajc 121,5 poeng (127 meter) 5. Johann André Forfang 121,2 poeng (127 meter) ... 7. Andreas Stjernen 121,1 poeng (127,5 meter) 8. Robert Johansson 120,3 poeng (128 meter) 22. Marius Lindvik 108,4 poeng (120,5 meter) 28. Robin Pedersen 105,9 poeng (120,5 meter) 37. Thomas Aasen Marken 99,8 poeng (117,5 meter) 39. Halvor Egner Granerud 99,1 poeng (118 meter) Vis mer vg-expand-down

– Jeg trives godt i utfordrerposisjon, så det lever jeg greit med, sier Johansson til VG.

Kraft var 12,9 poeng bak Johansson etter fem konkurranser i RawAir, men nå er han 5,3 poeng foran nordmannen i sammendraget.

Kraft hoppet hele 135,5 meter og vant kvaliken med 11,4 poeng ned til Ryoyu Kobayashi.

Robert Johansson, på åttendeplass, hoppet 128 meter og havnet 18,2 poeng bak Kraft.

– Det var ikke noe særlig bra hopp, men jeg henger fortsatt bra med de beste selv om jeg ikke er tå topp. Det tar jeg med meg videre, sier Johansson.

28-åringen mener han bommet litt på hoppkanten.

Disse rennene gjenstår: 14. mars: Renn i Tronheim

15. mars: Kvalifisering i Vikersund

16. mars: Lagkonkurranse i Vikersund

17. mars: Individuell konkurranse i Vikersund RawAir er en hopp-turnering som går i Norge med hopp i ulike bakker: Holmenkollen, Lillehammer, Trondheim og Vikersund. Kvalifiseringer, renn og lagkonkurranser teller. Det er ingen hviledager i mellom. Vis mer vg-expand-down

Stjernen klar for siste hopp

– Kraft gjør et fantastisk hopp. Robert gjorde et ålreit hopp, men var litt mer ruskete i satsbevegelsen, bremset litt i første flyfase og greide dessverre ikke å sette et fint nedslag, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Johann André Forfang ble beste nordmann på femteplass i kvalifiseringen med et hopp på 127 meter. Tromsøværingen var 17 poeng bak Kraft.

Andreas Stjernen, som i morgen gjør sitt siste hopprenn på hjemmebane før han legger opp, viste gode tendenser med syvendeplass og 127,5 meter.

Også Robin Pedersen, Marius Lindvik, Halvor Egner Granerud og Thomas Aasen Markeng er kvalifisert for rennet klokken 17 i morgen.

Johansson fikk god start

Johansson, som ble nummer to i fjorårets turnering, fikk en god start på de første fem av ti hoppene i RawAir - blant annet med bakkerekorden i Holmenkollen:

28-åringen var best i kvaliken, lag-rennet og den individuelle konkurransen i Oslo.

Johansson tapte litt poeng til Kraft i kvaliken og rennet på hjemmebane på Lillehammer.

Nå er han i utfordrerposisjon med fire konkurransedager igjen. Turneringen blir avgjort med skiflygning i Vikersund til helgen.