HOPP-PAPPA: Trond Jøran Pedersen er far til landslagshopper Robin Pedersen. Her er han avbildet i Mo i Rana i forbindelse med et VG-intervju for tre år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Trond Jøran Pedersen om alle dress-diskene: – Helt tragisk

HOPP 2019-01-27T11:20:33Z

Han var landslagstrener under hoppernes gullrush på 90-tallet. Nå synes Trond Jøran Pedersen (60) det er helt tragisk å se alle landslagshopperne som blir diskvalifisert med for store hoppdresser.

Publisert: 27.01.19 12:20

Bare siden nyttår har Norge blitt kastet ut av verdenscuprenn fire ganger. Det er «verst i klassen». Natt til søndag i Sapporo ble Robin Pedersen – sønnen til Trond Jøran – diskvalifisert for annen gang på drøye tre uker, i et renn hvor Halvor Egner Granerud ble beste norske (4. plass), og Stefan Kraft (Østerrike) vant.

22-åringen fra Mo i Rana røk også i Innsbruck under Hoppuka . Samfme sted ble det startnekt for Egner Granerud. I Zakopane forrige helg var det «rødt kort» til Johann André Forfang. Og i sesongåpningen i polske Wisla i november var det Robert Johansson som ikke fikk hoppe.

– Det er helt tragisk at vi reiser verden rundt, til og med med egne skreddere, og blir nektet å delta på grunn av tøv, sier Trond Jøran Pedersen.

Landslagstrener Alexander Stöckl tar selvkritikk på nok en dress-disk. Men han understreker at Norge overhodet ikke forsøker seg med juks. Igjen poengterer han at det er hver enkelt hoppers ansvar å skjønne prosedyrene.

Men Trond Jøran Pedersen – gulltreneren til Espen Bredesen (OL- og VM-gull), og Tommy Ingebrigtsen (VM-gull) – synes det er nok nå. Han er sterkt kritisk til hele opplegget rundt utstyrskontrollen i hopp, hvor Det internasjonale skiforbundet (FIS) alltid har to kontrollører på plass i forbindelse med konkurranser, for å huke de som prøver seg med dresser som flyr bedre enn det reglementet tillater .

– Vi er i front på disking. Men det er noe galt når en dress som er godkjent en uke, ikke er det neste uke, og ryker på millimeter. Hver nasjon burde hatt med sin egen kontrollør som sjekker at det blir testet likt. Man burde kommet til en helt annen løsning. Ikke at man er prisgitt en mann fra FIS som er suveren, sier Pedersen.

Ifølge Stöckl utsteder FIS et sertifikat til hver enkelt verdenscuphopper. Der står blant annet vitale mål på armlengde og skrittlengde. Det danner grunnlaget for dresskontroll når de kommer til konkurranser. Kontrollen utføres et par meter fra bommen på toppen, og i et lokale på sletta i forbindelse med konkurranser.

– Jeg mener at kroppene til hopperne burde vært skannet i et røntgenapparat, så får dem en dress som er godkjent, og da tror jeg det blir slutt på dette med spekulasjonen rundt effekten hoppdressen har, sier Pedersen.

– I dine øyne, blir norske hoppere, nå sett på som juksemakere?

– Det er det som blir hengende igjen. Men når stadig nye nordmenn blir tatt, så kan man spørre seg hva de gjør, som ikke andre gjør. Ligger de for nært opptil grensen for det tillatte, eller er det noe som gjør at kontrollørene er ute etter dem spesielt, sier Trond Jøran Pedersen.

Stöckl medgir overfor VG at han er oppgitt. Han mener de må øve mer. Slik at de er hundre prosent sikker før de går til kontroll.

– Det er selvsagt veldig kjipt. Men det er utøverens eget ansvar. Hva som skjer på toppen, og hvordan dem står, er det kun dem selv som kan påvirke, sier Stöckl.

Han innrømmer at enhver dress-disk gjør vondt. Når VG spør om han tror utenforstående oppfatter det som om forsøk på juks svarer landslagstreneren.

– Det er det dummeste jeg har hørt. Juks er noe du gjør bevisst, og vet det er ulovlig. Å sørge for at hoppdressen er konkurransedyktig, er ikke juks, sier Alexander Stöckl.