TØFFE TIDER: Daniel-André Tande har vært betenkt under forberedelsene til hoppsesongen. Her fra Raw Air i Granåsen i mars. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

«Helt syk» sesongoppkjøring for Tande

HOPP 2018-11-13T21:57:13Z

TÅSEN (VG) Daniel-André Tande (24) har ligget på sykehus, vært slått ut av influensa og rammet av bihulebetennelse. Likevel regner OL- og VM-vinneren med å kjempe i toppen under helgens verdenscupåpning i Polen.

– Det har vært en veldig spesial oppladning til sesongen, men akkurat nå kjennes det veldig greit, sier Daniel-André Tande .

I mai ble storhopperen fra Kongsberg rammet av den sjeldne sykdommen Steven-Johnsen-syndrom. Han ble innlagt på sykehus, og beskriver opplevelsen som skremmende. Hele munnen så ut som et kjøttsår. Han raste ned i vekt – trolig var han en periode under 60 kilo – syv kilo under det han pleier å være utenfor sesong.

Men elendigheten stoppet ikke der. Under behandlingen måtte hoppstjernen, som vant to gull under VM i skiflyging i vinter, bruke en medisin som står på forbudslisten til det internasjonale antidopingbyrået (WADA).

I sykdomsperioden fikk Tande innvilget medisinsk fritak, som på fagspråket kalles TUE (Therapuetic use exemption) av det internasjonale skiforbundet FIS), bekrefter hopplandslagets lege Guri Ekås.

Da skogen fikk høstfarger, trodde Tande alle sykdomsproblemene og uflaksen var ryddet av veien. Men der tok han feil. Under kvalifiseringen til Grand Prix (verdenscupen på plast) ble han diskvalifisert for ureglementert hoppdress. Det resulterte i oppvaskmøte i hoppleiren.

Verdenscupen i hopp, Wisla 16. nov.: Kvalifisering. 17. nov.: Lagkonkurranse. 18. nov.: Individuelt

Landslagssamlingen i Trondheim for en liten måned siden måtte han avbryte på grunn av influensa. Og senest forrige uke slet han med bihulebetennelse.

– Selv om det har vært mye sykdom, så har jeg har bra trøkk i beina, sier Tande.

Han smiler og ler på hoppernes «kick off» i lokalene til hovedsponsor Konica Minolta i Oslo tirsdag. All motgangen har i hvert fall ikke ødelagt humøret. Heller ikke troen på en ny knallsesong. Sist vinter kom han hjem både med OL- og VM-gull, og vant Holmenkollrennet.

På spørsmål fra VG «hvor mye har du tapt av trening» på sykdom i forhold til landslagskameratene, anslår han det til to måneder.

– Det er en hel del trening mindre enn de andre. Men jeg har hoppet godt når jeg har vært i bakken, og det skyldes nok at hoppingen min har ligget på et stabilt høyt nivå de tre siste sesongene, sier Tande.

Han tror skjerping av alle rutiner er det som skal til for å hevde seg i polske Wisla under verdenscupåpningen. Landslagstrener Alexander Stöckl hevder Tande har et fortrinn – allerede før han reiser til den vindutsatte polske bakken – fordi har han et klart bilde av hvordan han skal hoppe på ski.

– Daniel er ekstremt stabil på tekniske tester, og slik har det vedvart i flere år nå. I tillegg er han blitt utrolig profesjonell i forhold til sin egen toppidrettskarriere, sier Alexander Stöckl.