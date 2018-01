Strålende hopping ga Norge nok et VM-gull – men Tande skalv før avgjørelsen

Publisert: 21.01.18 17:41 Oppdatert: 21.01.18 18:48

HOPP 2018-01-21T17:48:35Z

OBERSTDORF/OSLO (VG) Den ene etter den andre norske hopperen leverte suverene hopp, og tittelen som verdensmestere i skiflyging blir værende på norske hender.

Det norske hopplaget med Robert Johansson, Andreas Stjernen , Johann André Forfang og Daniel Andre Tande la grunnlaget for seier i den første omgangen med suveren hopping, og hadde få problemer med å ro i land seieren i den andre og avgjørende omgangen.

De norske skiflygerne var suverene i hoppbakken, fra start til slutt. Og da det hele var over, sto Norge igjen som suverene verdensmestere – nok en gang.

– Denne helgen har vært et eventyr. Flyten i laget er helt ekstrem. Det er fantastisk å stå her som vinner av to gull, og forsvare laggullet fra 2016, sier Daniel-André Tande.

Ifølge landslagstrener Alexander Stöckl hadde «superflygeren» fra Kongsberg problemer med å sove etter lørdagens individuelle VM-tittel. Men Tande kan fortelle om noe langt verre enn søvnløshet. Da han gjorde seg klar på bommen før det avgjørende hoppet skalv kroppen – og han fikk «flashback» til bindingstabben i Bischofshofen da Hoppuka endte med et mareritt.

– Jeg kjente på toppen at det ikke ble noen nytelse. Det var helt jævlig. Det kom et gufs. Har du sjekket bindingene nå, slo meg, og jeg sjekket over før jeg fikk det grønne lyset. Men jeg blew redd for å ødelegge hele greia, sier Tande.

To på rappen

Norge gjorde dermed akkurat som for to år siden , og vant lagkonkurransen i VM i skiflyging. Med de olympiske lekene i Pyeongchang bare noen uker unna, er det mye som lover godt i den norske hoppleiren.

– Det føles utrolig bra. Vi var favoritter i dag og jeg skal innrømme at jeg var på mitt mest nervøse, men både jeg og gutta hoppet knallbra. Det er deilig å være en del av et så bra lag, sier Robert Johansson, som debuterte i denne konkurransen søndag.

Dette var i tillegg Norges sjette strake laghopp-seier .

Før forrige VM-gull i laghopp i skiflyging hadde ikke Norge gått helt til topps i lagkonkurransen siden 2006, og nå har det blitt to VM-gull på rappen. Andreas Stjernen serverte dagens lengste hopp i 1. omgang med et svev på 231 meter.

De norske herrene var 41.5 poeng foran Slovenia etter 1. omgang, og selv om slovenerne yppet seg, endte Norge opp med å vinne med en margin på 46.4 poeng.

– Endelig gull, 30 år, ja det tok sin tid. Men nå er det bare befriende. Det var forventninger til oss, og da er det godt at vi drar det i land, sier Andreas Stjernen .

Daniel Andre Tande fikk æren av å avslutte konkurransen og hoppe Norge inn til gull med et 202.5 meter langt hopp.

Det ble dermed en norsk jubeldag i Tyskland, mens slovenerne tok sølv. Tyskland skuffet på hjemmebane, og Polen sikret bronsemedalje.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar.