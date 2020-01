BARE JUBEL: Det har vært mye jubel for disse to i Hoppuka. Mandag kommer den store avgjørelsen for Alexander Stöckl og Marius Lindvik. I bakgrunnen står mamma Torill Lindvik. Foto: Geir Olsen

Stöckl om Hoppuke-gyseren: – Mer nervøs enn Lindvik

BISCHOFSHOFEN (VG) Marius Lindvik (21) fant ikke helt ut av bakken foran det som trolig blir et høydramatisk avslutningsrenn i Bischofshofen. Landslagstrener Alexander Stöckl (46) tror ikke nervene har meldt seg hos hoppkometen.

Nå nettopp

Lindvik har tatt Hoppuka med storm etter seier i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck. Han kan vinne sammenlagt – som debutant – i tøff konkurranse med Dawid Kubacki (Polen) Karl Geiger (Tyskland) og Ryoyu Kobayashi (Japan).

Mellom ledende Kubacki og fjerdemann Kobayashi skiller det bare 13,7 poeng foran mandagens «finale».

– Det er godt mulig at jeg er mer nervøs enn Lindvik. Det verste med dette dramaet er at jeg bare kan stå og se på. Men jeg er optimistisk, fordi Lindvik ikke har endret seg, og fortsatt er han nysgjerrig på hva han kan gjøre bedre, sier Alexander Stöckl.

Siden han tok over som landslagtener etter Mika Kojonkoski for snart ni år siden har norske hoppere vunnet OL-gull, VM-gull, verdenscupen sammenlagt og VM-gull i skiflyging. Hoppuka mangler imidlertid i østerrikerens CV.

To ganger tidligere har han sett at «matchballen» glippe. Med Anders Jacobsen i 2013 (tapte for Gregor Schlierenzauer) og Daniel-André Tande i 2017 (tapte for Kamil Stoch).

– Jeg har vært gjennom dette før, så jeg vet hva jeg går til her i Bischofshofen, og jeg var nok vært mer nervøs på vegne av Jacobsen og Tande enn Lindvik, sier Stöckl.

Lindvik hadde aldri hoppet i den digre og spesielle bakken i Bischofshofen – den største av de fire i Hoppuka – før søndag. Han brukte noen hopp før han fant seg noenlunde til rette.

– Veldig spesiell bakke, slakere tilløp og lengre hopp enn vanlig. Men jeg skal ordne dette til rennet, sier Marius Lindvik.

Han ble «bare» nummer ni i kvalifiseringen. Stefan Kraft vant – og kunne returnere til hotellet med 50.000 kroner for den prestasjonen. Av konkurrentene i sammendraget var Kobayashi best (6. plass) – 1,9 poeng foran Lindvik – Kubacki (13) og Geiger (16).

PS! Beste nordmann var Johann André Forfang på 8. plass. Faktisk med dagens lengste (142 meter), men med gode vindforhold.

Publisert: 05.01.20 kl. 20:51

Mer om

Flere artikler