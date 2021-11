Granerud setter v-cupen foran OL: − Hopp er veldig forskjellig fra langrenn

Halvor Egner Granerud (25) setter totalseier i verdenscupen foran OL-gull når hoppvinteren starter i Russland denne helgen.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Sist vinters ener i hoppbakken tar samtidig ingenting for gitt inn i en ny sesong og fastslår at han «starter med blanke ark».

– Verdenscupen sammenlagt har første prioritert, OL en god nummer to, sier Granerud når VG treffer ham på hoppernes kick-off.

– Hvorfor?

– Som jeg ser det kårer du i verdenscupen den som er best i verden, i OL den som er best den dagen. Selv om OL er noe eget og ekstremt stort. Det er sånn som jeg tenker inn mot sesongen. Målet er å forsvare verdenscupen og ha det som utgangspunkt. Klarer jeg det, er jeg god nok til å vinne OL-gull også.

Granerud går dermed mot nettopp enkelte langrennsløpere. Petter Northug satte i sin tid OL foran alt og brukte verdenscupen som oppkjøring, Therese Johaug dropper Tour de Ski i år for å være best mulig forberedt til lekene i Kina.

les også Fannemel klar for comeback i v-cup etter 32 måneder

Halvor Egner Granerud var i en klasse for seg i verdenscupen sist vinter. Han vant til slutt med et «hav» ned til toeren Markus Eisenbichler. Men VM ble en nedtur fordi testet positivt for corona og mistet resten av VM.

Han tar ikke for gitt at denne vinteren blir like god:

– Jeg prøver å starte litt på nytt, angripe denne sesongen litt på samme måte som jeg angrep den forrige.

– Jeg tenker at jeg starter med blanke ark. Hopp er veldig forskjellig fra langrenn og andre fysiske idretter der du kan lage treningsprogram og bruke erfaring og gjøre det og det og det. Det er ikke sånn i skihopping.

les også Westerheim slo hele landslaget

– Hvordan føles det?

– Det er både irriterende og ganske fantastisk. Det betyr at du har noe å gripe til om du sliter. Det kan potensielt være kort vei til god hopping. Men det kan også være skummelt. En liten endring her og der, så kan ting falle litt sammen. Det er en av de interessante tingene ved skihopping – som jeg både elsker og hater samtidig.

Som sist sesong satser Halvor Egner Granerud på lange reiser. Det vil han fortsette med:

– Det blir bare to turer hjem før jul. Det er forskjell på å ta en rolig mandag på hotellrommet etter rennene – i stedet for å stresse til en flyplass klokken seks om morgenen. Derfor vil jeg fortsette med det om det er mulig.