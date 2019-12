EKSPERT: Anders Jacobsen på jobb for NRK under skiflyging i Oberstdorf i februar i år. Foto: Geir Olsen

Anders Jacobsen om skademarerittet: – Gjør om regelverket

OBERSTDORF (VG) Han ble aldri den samme hopperen etter en komplisert kneskade. Nå mener Anders Jacobsen (34) at FIS må stoppe skadekrisen – og gjøre om på regelverket.

Den tidligere storhopperen – som er hoppekspert i NRK mener det er hoppbindingen som er årsaken. Ifølge Jacobsen tvinger den frem en unaturlig vinkel på knærne i nedslaget. Ved fall har korsbånd røket. Og Norge er blitt hardt rammet.

Senest for to uker siden i Klingenthal da det norske supertalentet Thomas Aasen Markeng ble stygt skadet. 19-åringen er ute i ett år. I sommer var det Anders Fannemel det gikk ut over med samme skade da han hoppet altfor langt i polske Wisla.

SKADET: Thomas Aasen Markeng ligger alvorlig skadet på sletta i Klingenthal. Foto: Robert Michael/DPA / DPA

Anders Jacobsen skadet seg stygt i Planica i 2013. Og påpeker at han ikke ble «veldig god igjen». Det samme har skjedd med storheter som Gregor Schlierenzauer og Severin Freund. Alle med korsbåndsskader.

Hoppuka 29. desember: Oberstdorf. 1. januar: Garmisch-Partenkirchen. 4. januar: Innsbruck. 6. januar: Bischofshofen.

– Jeg vil ha omgjort regelverket. Slik jeg ser det, er det bindingen som er synderen. Jeg tror løsningen kan være å hoppe med større dresser. Da flyr man saktere, og har lavere hastighet i landingen, sier Jacobsen.

Bertil Pålsrud, leder av utstyrskomiteen i det internasjonale skiforbundet (FIS), hevder at det er relativt få skader i hopp. Og at det er ulike årsaker til dem. Ikke bare den mye omtalte «Ammann-bindingen» – som den sveitsiske stjernehopperen Simon Ammann vant to gull med i Vancouver-OL – sin skyld.

– Vi har et utvalg som jobber, så får vi se på konklusjonen. Men saken med bindingen har ikke vært veldig flagget siden 2010, sier Bertil Pålsrud.

Clas Brede Bråthen, sportssjef for hopplandslagene, sier til VG at han har tenkt at det er flere skader nå, men at statistikken forteller noe annet, og at det forebyggende arbeidet ligger i nedslaget til hver enkelt utøver.

– Gode landingsteknikker er det dét må trenes på. Og det er ingen hemmelighet at norske hoppere må skjerpe seg mye på å trene nedslag hvis de skal vinne hopprenn, sier Bråthen.

Seks norske kvalifisert Marius Lindvik ble beste nordmann på 7. plass, mens Stefan Kraft vant kvalifiseringen foran Junshiro Kobayashi. Øvrige nordmenn som kom inn blant de 50 beste: Johann André Forfang (19). Robin Pedersen (24). Robert Johansson (31). Anders Håre (42). Daniel-André Tande (46). Sondre Ringen (47)

Men forsikring mot skader og uflaks er ikke enkel å tegne. Avrevne korsbånd, håndleddsbrudd, ryggskader og mystiske sykdommer. Det norske hopplandslaget blir ikke kvitt marerittet. Like før Hoppuka rammes de igjen.

– Skadesituasjonen er ikke bra. Vi stiller ikke med fullt lag, sier Alexander Stöckl.

Han snakker med VG dagen før dagen i Oberstdorf. Den 68. utgaven av den tysk-østerrikske hoppuken braker løs med åpningsrenn søndag. Østerrikeren har gjort underverker med norske hoppere. OL-gull, VM-gull, VM-gull i skiflyging, verdenscupen sammenlagt og verdensrekorder.

Men han sprudler ikke akkurat etter som har skjedd i løpet av de siste ukene. Han understreker at: «Vi har utøvere som kan vinne Hoppuka». Men det virker som han tviler litt. I kvalifiseringen til Oberstdorf-rennet var det bare Marius Lindvik som tok ut hopp som det luket klasse av med 7. plass.

Kanskje ikke så rart. Daniel-André Tande er ikke kvitt ankelskaden han fikk da en løpsk hoppski traff ham på toppen av bakken i Klingenthal 13. desember. Kongsberg-hopperen ledet verdenscupen inntil det fatale skjedde.

To dager etterpå røk korsbånd og menisk i venstrekneet til Aasen Markeng i samme bakke. Ikke nok med det. Robert Johansson sliter med ryggproblemer. Og hjemmesitttende Anders Fannemel – tredjemann i Hoppuka sammenlagt i 2018 - er allerede nevnt.

Johann André Forfang har sluppet unna avbrekk i år. Men også han gikk kneskadet i oppkjøringen til de to foregående sesongene. Men skrekkhistoriene stopper ikke der under Stöckls regjeringstid som startet tilbake i 2011.

Anders Jacobsen gjorde et strålende comeback, men fikk ødelagt mye av karrieren etter Planica-krasjet. Anders Bardal brakk håndleddet foran Falun-VM. Et grusomt fall i Lahti forrige sesong gjorde at Andreas Stjernen sa takk for seg. Og Kenneth Gangnes måtte gi opp etter ikke mindre enn fire korsbåndsskader.

