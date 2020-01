JAAAAA: Marius Lindvik jubler alt han orker etter seieren i Nyttårshopprennet. Foto: Geir Olsen

Slik er sensasjonsmannen Marius Lindvik

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (VG) Han bare gliste og koste seg i det internasjonale rampelyset etter seieren i Nyttårshopprennet. Marius Lindvik (21) har stått på scenen før – og underholdt. Men karrieren som DJ måtte han droppe for å bli verdens beste skihopper.

På årets første dag virket det som et klokt valg. Han smilte og lo på den internasjonale pressekonferansen. Hundrevis av mediefolk ville vite hvordan gutten fra Frogner på Romerike – som hopper for Rælingen Skiklubb – kunne vinne selveste Nyttårshopprennet som debutant.

– Veldig uvant, det er fryktelig mye folk her, sier Marius Lindvik.

Han står sammen med VG i det store presseteltet utenfor Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen. Han påpeker at «det ikke er til å tro». Men faktum er at det er akkurat det dét er. Nå snakker han også om å vinne Hoppuka sammenlagt. 4. januar er det renn i Innsbruck. 6. januar er det «finale» i Bischofshofen.

– Jeg er så glad at jeg ikke finner ord. Det er helt sykt, sier Marius Lindvik.

Beholdt fokus

Han understreker at han ikke brydde seg om forhåndsfavoritten Karl Geiger, verdensmester Dawid Kubacki og regjerende vinner av Hoppuka Ryoyu Kobayashi – som alle hoppet rett før ham i den spennende finaleomgangen. Heller ikke ledelsen på 7,5 poeng etter drømmehoppet i 1. omgang på 143,5 meter (tangering av bakkerekorden til Simon Ammann).

– Jeg prøvde bare å fokusere på meg selv, holde meg rolig, og gjøre normale ting, sier Lindvik.

Sportssjef Clas Brede Bråthen reiser land og strand rundt for å finne talenter til hopp. Han glemmer ikke det første han så av Lindvik. Og Bråthen tenkte; «Der har vi funnet vår Gregor Schlierenzauer». Østerrikes «wonderboy» har vunnet 53 verdenscuprenn. Det er suveren rekord.

Kanskje kan Lindvik nærme seg. I hvert fall bli mestvinnende av de norske hoppguttene. Roar Ljøkelsøy topper tabellen med 11. Nå må trønderen passe seg. For det svinger virkelig av 21-åringen, som kan mer enn å hoppe til bakkerekorder, og vinne verdens mest prestisjetunge hopprenn.

Musikk

Han forteller til VG at han er lidenskapelig opptatt av musikk. Han har spilt offentlig. Blant annet på det kjente utestedet Martins på Lillestrøm. Men medgir at det ikke lot seg gjøre å kombinere DJ-livet og hopp.

– Jeg fikk en halvtime på Martins som «oppvarming» til en langt mer kjent DJ. Det var en kul opplevelse. Men det er rolig nå. Mest en hobby, men jeg produserer litt musikk, og har utstyret som skal til hjemme på gutterommet, sier Lindvik.

Norske vinnere i Nyttårshopprennet 1953: Asgeir Dølplads. - 54: Olaf B. Bjørnstad. −63: Toralf Engan. −67: Bjørn Wirkola. −68: Wirkola. −69: Wirkola. −71: Ingolf Mork. −82: Roger Ruud. −94: Espen Bredesen. - 04: Sigurd Pettersen. −13: Anders Jacobsen. −15: Jacobsen. −17: Daniel-André Tande. −20: Marius Lindvik.

Han skjønte at det ble vanskelig å kombinere. Spillejobber til langt på natt når det skal trenes morgenen etterpå i hoppbakken eller i styrketreningsrommet var ingen god match.

Da landslagstrener Alexander Stöckl vurderte ham på OL-laget til Pyeongchang – istedenfor Robert Johansson – var det et signal om at han ville bli satset på. Lindvik hoppet fryktelig langt i enkelthopp. Overfor VG forklarer han hvordan det lar seg gjøre.

Teknikken

– Jeg former kroppen slik at den kommer i gunstig flyposisjon, slik at den ikke skjærer gjennom luften, men at luften kommer under meg, og løfter meg, sier Lindvik.

MED HANNAWALD: Sven Hannawald (Eurosport) i samtale med Marius Lindvik etter seieren i Nyttårshopprennet. Den tyske hoppstjernen ville ha en selfie. Foto: Geir Olsen

Og litt mer om samme sak: – Jeg har jobbet veldig mye med dette. Det handler om å gjøre seg så stor som mulig. Få ut skiene, og vinklet anklene slik at jeg får flate ski.

Målet er større bæreflate. Helt avgjørende for de riktig saftige lengdene. Akkurat som han gjorde det i Oberstdorf (139 meter som var dagens lengste). Og fantomhoppet i Garmisch-Partenkirchen.

Han fikk spørsmål om «hvem tankene går ekstra til» etter seieren. Og han trekker frem foreldrene og besteforeldrene.

– Spesielt pappa (Trond Lindvik) som har kjørte meg rundt til trening og konkurranser i hele Norge. Han er litt over gjennomsnittlig engasjert, og har slitt ut en del biler for å legge forhold til rette for meg, sier Lindvik.

Alexander Stöckl har opplevd hele fire norske seiere i Nyttårshopprennet siden han tok over etter Mika Kojonkoski i 2011. Anders Jacobsen har to. Daniel-André Tande én. Men kanskje var Lindviks triumf den største for ham.

– Det føles veldig spesielt at vi har en utøver som tar sin første seier i verdenscupen i nettopp Garmisch. Han leder etter 1. omgang. Og han vinner rennet, sier Alexander Stöckl.

Når VG spør Stöckl om Lindvik er Norges svar på Ryoyu Kobayashi – japaneren som har herjet med konkurrentene i ett år – så tenker landslagstreneren seg litt om.

– Marius er ekstrem offensiv på hoppkanten, og løfter skikkelig. Det er dette han er god på. Det er fremtidens hoppteknikk, sier Stöckl.

Publisert: 01.01.20 kl. 18:30

