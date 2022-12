NORSKTOPPEN: Forrige sesongs hoppukevinner, Ryoyu Kobayashi, flankert av Marius Lindvik (2. plass, t.v.) og Halvor Egner Granerud (3. plass).

Slik ser du Hoppuka og Nyttårshopprennet på TV

Denne romjulen må du kjøre kanalslalåm for å få med deg Hoppuka.

Den 71. Hoppuka innledes med åpningsrennet i Oberstdorf 29. desember og avsluttes fredag 6. januar i Bischofshofen.

TV-rettighetene her i Norge er delt, og det er TV 3 og TV 2 som viser Hoppuka.

Den har vært arrangert siden 1953 i Tyskland og Østerrike.

Rekordmannen i hoppukesammenheng er Janne Ahonen. Finnen vant sammenlagt fem ganger mellom 1998/99 og 2007/08. Jens Weissflog har fire sammenlagtseirer.

Arne Scheie – som har dekket 42 hoppuker på rad for NRK – mener at både Marius Lindvik og Halvor Egner Granerud tilhører favorittgruppen i år.

Hvilken kanal sender Hoppuka?

Hoppuka sendes på TV 2 og TV3, og slik kan du se Hoppuka på TV:

Torsdag 29. desember kl. 16.30: Åpningsrenn i Oberstdorf, TV 3

Søndag 1. januar kl. 14.00: Nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen, TV 3

Onsdag 4. januar kl. 13.25: Tredje renn i Hoppuka, Innsbruck, TV 2

Fredag 6. januar kl. 16.25: Avslutningsrenn i Bischofshofen, TV 2.

Les også Lindvik sammenlignes med legende: – Oppe med de aller største VIKERSUND (VG) Marius Lindvik (23) nevnes blant de helt store i hopphistorien etter en «drømmesesong».

Hvilke andre profiler bør man følge med på?

Ryoyu Kobayashi, 26-åringen har hatt en beskjeden sesongstart men vant Hoppuka forrige sesong.

Marius Lindvik, nummer to sammenlagt i forrige sesongs hoppuke.

Halvor Egner Granerud, på pallen i tre av fire renn i forrige utgave og 3. plass i sammendraget.

Dawid Kubacki, den 32 år gamle polakken har vært i en klasse for seg i sesongåpningen.

Stefan Kraft, med to renn i hjemlandet for østerrikeren skal man ikke utelukke 29-åringen.

Anze Lanisek, sloveneren har vært stabilt god i starten på sesongen.

Karl Geiger, tyskeren ble bare slått av Kamil Stoch i Hoppuka 2020/21. På 4. plass forrige sesong.

Info Åtte nordmenn har vunnet Hoppuka sammenlagt: Olaf B. Bjørnstad (1953/54)

Toralf Engan (1962/63)

Torgeir Brandtzæg (1964/65)

Bjørn Wirkola (1966/67, 1967/68, 1968/69)

Ingolf Mork (1971/72)

Espen Bredesen (1993/94)

Sigurd Pettersen (2003/04)

Anders Jacobsen (2006/07). Vis mer