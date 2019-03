ALVORLIG: Alexander Stöckl har hatt en tøff vinter. Her etter finalen i Raw Air i Vikersund. Foto: Terje Bendiksby/ NTB scanpix

Stöckl innrømmer feilgrep – vil bruke Lundby som motivator

VIKERSUND (VG) Hoppgutta har opplevd en tung vinter. Den klart svakeste under Alexander Stöckl (45). Og nå peker landslagstreneren på hva som har gått galt.

I skarp kontrast til den voldsomme suksessen til Maren Lundby – som vant VM-gull, og verdenscupen sammenlagt for andre året på rad – har hennes mannlige kolleger møtt veggen etter fjorårets eventyrlige sesong.

Bare to rennseiere i verdenscupen. Totalt ni pallplasser. Sjanseløs i Seefeld-VM (bare bronse i mixed lag). Og da Robert Johansson så ut til å vinne Raw Air sprakk han da det dro seg til i tvekampen mot Stefan Kraft og Ryoyu Kobayashi.

Hoppguttas sesonger Meritter 2017/18:

6 individuelle V-cupseire

6 V-cupseire i laghopp

OL-gull i laghopp

OL-sølv normalbakke

OL-bronse normalbakke

OL-bronse stor bakke

VM-gull i skiflyging

VM-gull i skiflyging lagkonkurranse

3.-plass i hoppuka sammenlagt

20 individuelle pallplasser totalt i V-cupen Inkludert verdenscup, OL og VM i skiflyging Meritter 2018/19:

2 individuelle V-cupseire

1 V-cupseier i laghopp

VM-bronse blandet lagkonkurranse

9 individuelle pallplasser i V-cupen Inkludert verdenscup og ski-VM Vis mer vg-expand-down

Han endte riktignok på tredjeplass sammenlagt. Men var 109,9 poeng bak sammenlagtvinner Kobayashi. Et oppgjør meg seg selv før søndagens finale hjalp åpenbart.

TAKKET: Robert Johansson takker publikum i Vikersund, og går opp på seierspallen, hvor han endte på tredjeplass i Raw Air. Foto: Terje Bendiksby/ NTB scanpix

Da regn og vind hadde gått over til normalt vintervær i Vikersund søndag konkluderte Stöckl slik etter den svært utfordrende 2019-sesongen: – Selvfølgelig føles det tungt.

I renn etter renn har Stöckl måtte forklare hvorfor Norge ikke er best lenger. I VM ba han også om unnskyldning. Nå på tampen av sesongen – med sesongavslutning i Planica neste helg – bekrefter han overfor VG noen skjebnesvangre feilgrep. Og ordlegger seg slik om hvordan Norge skal slå tilbake.

– Vi må finne den riktige balanse mellom hopputstyr, forskning og hoppteknikk. Vi har brukt masse tid på forskning og utvikling av utstyr, og det spørs om vi ikke har dratt det litt for langt. Og jeg tenker at utøverne har vært for mye involvert i dette, sier Alexander Stöckl.

– På hvilken måte da?

– At utøverne har vært for mye med på prosessen. At de dermed ikke har hatt muligheten til fokusere nok på hoppteknikk, og fysisk trening. De har gjort det de skal, men kanskje de ikke har brukt nok energi på akkurat dét, fordi de er blitt trukket inn i diskusjoner om blant annet utstyr, sier Stöckl.

Han peker også på manglende «arbeidsro» i treningshverdagen inn mot sesongen.

– Det spørs om de har hatt nok ro til å jobbe med det de selv kan påvirke mest, det hopptekniske, sier Stöckl.

Han ønsker ikke å gjøre endringer i landslagets støtteapparat. Men antyder at det kan bli aktuelt med endringer i arbeidsoppgaver. Hvem som skal ut, og hvem som skal inn på elitelaget vil han ikke forskuttere, men bekrefter at tre unge hoppere banker på.

250 metersklubben 253,5 meter: Stefan Kraft, Østerrike. 252: Robert Johansson, Norge. 251,5: Anders Fannemel, Norge/Kamil Stoch, Polen. 250: Peter Prevc, Slovenia. Vis mer vg-expand-down

– Marius Lindvik, Thomas Aasen Markeng og Robin Pedersen har bevist at de kan ta verdenscuppoeng i vinter, og da er det vår jobb å få dem etablert på dette nivået, og hjelpe dem videre steg for steg, sier Stöckl.

Når VG spør om hva hoppgutta kan lære av kjempesuksessen til Maren Lundby, og hva Stöckl kommer til å hente av lærdom fra henne for å innhente det tapte, svarer østerrikeren.

– Maren Lundby gir hele sitt liv til skihopping. Hun er hundre prosent fokusert hele året. Måten hun jobber på er veldig bra å se på. Ikke det at gutta ikke jobber hardt, men de kan lære av henne hvordan man bruker tid og energi på det som er viktig, sier Alexander Stöckl.

Robert Johansson (tre OL-medaljer i Pyeongchang) har vært den beste norske i hoppsirkuset i vinter. Holmenkollvinneren har allerede planlagt hvordan han skal slå tilbake neste sesong.

– Hvordan jeg skal bli sterkere, raskere, spenstigere og ha ordentlig kontroll på hopputstyret, det kommer jeg til jobbe beinhardt med i sommer, sier Robert Johansson til VG.