SAMMENLAGTSEIER: Det ble ikke pallplass for Andreas Stjernen søndag, men han kan kalle seg sammenlagtvinneren av skiflygingscupen. Foto: Darko Bandic / TT / NTB scanpix

Stjernen første nordmann til å vinne skiflygingscupen

Publisert: 25.03.18 11:45 Oppdatert: 25.03.18 12:05

Andreas Stjernen (29) avsluttet hoppsesongen med å gjøre noe ingen nordmenn har gjort før ham: Han gikk helt til topps i skiflygingscupen.

Med en margin på syv poeng vant Andreas Stjernen skiflygingscupen foran Kamil Stoch, som avsluttet hoppsesongen 2017/18 med nok en verdenscupseier.

Og han var nære å stikke kjepper i hjulene for Stjernen.

Stoch har nemlig vært uhåndterlig denne sesongen, og sendte et seriøst skremmeskudd med 245 meter i den første omgangen, som også var dagens lengste hopp.

Fakta Slik endte søndagens renn: 1. Kamil Stoch, 455,6 poeng

2. Stefan Kraft, 440,1 poeng

3. Daniel-André Tande, 439,6 poeng

4. Robert Johansson, 438,2 poeng

5. Andreas Stjernen, 429,5 poeng

8. Johann André Forfang, 424,1 poeng

11. Anders Fannemel, 419,8 poeng

20. Halvor Egner Granerud, 377,2 poeng

Stoch i egen klasse

Da Stjernen hoppet 233 meter – 12 meter kortere enn Stoch – tok Stoch, som allerede har vunnet verdenscupen sammenlagt, seg helt opp i ryggen på Stjernen.

Stjernen hevet seg i finaleomgangen, og la på tre meter fra sitt første hopp. Da hjalp det ikke for Stoch å hoppe 234.5 meter i finaleomgangen.

Han avsluttet sesongen med å vinne konkurransen foran Stefan Kraft og Daniel André Tande. Dette var hans niende individuelle verdenscupseier denne sesongen, men skiflygingscupen går til Andreas Stjernen som noterte seg for 257 poeng sammenlagt.

– Jeg er kjempefornøyd. Det ble litt av og på bommen. Men jeg berget greit, sier han til NRK etter rennet.

På delt 2. plass følger Stoch og Robert Johansson med 250 poeng.

Fakta Slik hoppet de norske Halvor Egner Granerud

1. omgang: 213.5 meter

2. omgang: 216.5 meter Anders Fannemel

1. omgang: 232.5 meter

2. omgang: 232.5 meter Andreas Stjernen

1. omgang: 233 meter

2. omgang: 236 meter Johann Andre Forfang

1. omgang: 240.5 meter

2. omgang: 226 meter Daniel André Tande

1. omgang: 243.5 meter

2. omgang: 234,5 meter Robert Johansson

1. omgang: 237 meter

2. omgang: 228 meter

Det ble dermed en strålende norsk hopphelg i Slovenia. I Planica-bakken ble det lørdag norsk seier i laghopp-konkurransen , og sesongen rundes av med en norsk seierherre i skiflygingscupen.

Et skår i gleden var at suverene Stoch snøt Johann André Forfang for Planica 7-seieren. Forfang var i ledelsen før dagens sesongavsluttende konkurranse, og polakken stakk av med seieren.

Med det følger også en pengepremie på 20.000 sveitsiske franc, noe som tilsvarer, drøye 170.000 norske kroner.

