Tande tok første stikk i skiflygings-VM

Publisert: 19.01.18 17:53

HOPP 2018-01-19T16:53:58Z

OBERSTDORF/OSLO (VG) Daniel-André Tande (23) vant det første av to renn i VM i skiflyging og leder foran det avgjørende rennet lørdag.

Nordmannen ledet etter én omgang i Tyskland og dermed ble det lenge å vente på toppen i finaleomgangen.

Men der holdt han nervene under kontroll og leverte et hopp på 227 meter, med to avsatser mindre fart enn hjemmehåpet Richard Freitag (225 meter).

Fakta VM i skiflyging etter ett av to renn 1. Daniel-André Tande, 449,6 poeng 2. Richard Freitag (Tys), 438,7 poeng 3. Kamil Stoch (Pol), 431,8 poeng 4. Stefan Kraft (Øst), 412,3 poeng. 5. Robert Johansson, 408,0 poeng

...

6. Andreas Stjernen, 404,7 poeng 9. Johann André Forfang, 395,5 poeng VM avgjøres etter fire omganger. De to siste avvikles lørdag.

Det holdt til seier og ledelse i VM, foran Freitag og polske Kamil Stoch. Lørdag avgjøres VM med de to siste omgangene.

– Jeg tenker på VM-gullet, så klart. Men jeg har lært av feil før. Det handler om å gjøre arbeidsoppgavene, og hvis jeg i tillegg ikke har det gøy så hopper jeg ikke bra på ski, sier Daniel-André Tande.

Tande viste allerede i den utsatte kvalifiseringen at hoppformen er meget god. 23-åringen landet på 238,5 meter og forlenget bakkerekorden med en halvmeter.

Og i rennet gikk det ikke noe dårligere. Han hoppet 212 meter og ledet rennet etter én omgang. Kongsberg-hopperen la på til 227 meter i finalerunden. Og leder halvveis i VM med 10,9 poeng til Freitag.

Han ble stående igjen som sistemann ute i pressesonen. Nær sagt alle ville intervjue ham. Tande startet på restitusjonen der og da. Han spiste frukt og drakk eplejuice.

På spørsmål fra VG hva han tenker om duellen med Richard Freitag og Kamil Stoch (tredjeplass) sier tande: - De gleder seg sikkert like mye som meg, og har lyst til å hoppe lenger enn meg.

Men det var ikke bare Tande som hoppet bra i Tyskland. Robert Johansson endte på femteplass, med Andreas Stjernen på plassen bak.

Sistnevnte var veldig uheldig med forholdene i førsteomgang og gjorde utgangspunktet svært vanskelig for trønderen. Han ristet på hodet etter den andre omgangen, tydelig skuffet over juryens avgjørelse om å gi grønt lys med grusomme forhold i første omgang.

Johann André Forfang ble nummer ni.

Rennet var preget av varierende forhold og en jury som slet med å finne den optimale farten.