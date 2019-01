Johansson bommet – og her er Tandes kriseplan for å rekke VM

HOPP 2019-01-26T08:55:55Z

Hopperne får det ikke til 24 dager før VM. Seieren glapp for Robert Johansson (28) i Sapporo. Og Daniel-André Tande (24) jobber etter en kriseplan for å rekke Seefeld-VM.

Johansson ledet klart etter første omgang i Sapporo. Men han fikk ikke i nærheten av oppdriften til toeren Kamil Stoch (bakkerekord 148,5 meter) – og rennets vinner Stefan Kraft (20 i stil) – da han måtte nøye seg med tredjeplass.

Halvor Egner Granerud ble neste beste norske med syvendeplass.

Landslagstrener Alexander Stöckl bekrefter overfor VG at det ikke er bestemt om Tande kommer på VM-laget. Han må prestere.

– Han må vise seg fram gjennom prestasjoner. Enkelt og greit. Går alt etter planen får han være med i Oberstdorf (skiflyging) neste helg. Men han må «melde seg på» hvis han skal til VM i Seefeld, sier Stöckl.

Kort tid etter fiaskoen i Hoppuka – der Tande endte på en nedslående 37. plass i sammendraget – var det møter med stjernehopperen og ledelsen for hopplandslaget i lokalene til Norges Skiforbund i Oslo.

Kriseplanen for å få Kongsberg-hopperen i form til VM om 25 dager ble slik:

* Tande ble sendt «hjem» til sin ungdomstrener Geir Ødegård i Vikersund Flying Team. Det var Ødegård som formet Tande fra han var 12 år og til han ble landslagshopper for fem år siden. Den rutinerte trenerens spesialoppgave ble å luke bort tekniske feil i sittestilling og sats.

* Det ble bestemt at Tande ikke skulle hoppe verdenscup før han var i skikkelig form igjen. Han ble vraket til Val di Fiemme, Zakopane og Sapporo. Men stilte i NM-storbakke (6. plass).

* Eksperter i Olympiatoppen ble koblet inn. Claude Lebreux som er spesialist innen teknikk og motorikk, og manuellterapeut Lars Haugvad, som har ansvaret for fysiske tester av landslagshopperne.

* Stöckl bekrefter at han i tillegg har kjørt egne tekniske hoppøkter med Tande på Toppidrettssenteret i Oslo.

Ødegård understreker at han ikke er alene. Landslagstrener Alexander Stöckl og andre i landslagsapparatet har ulike roller for å redde VM for Tande. Men Ødegård har i løpet av de siste to ukene sett mange gode hopp under trening – i Holmenkollen, Lillehammer og Vikersund (normalbakken) – men han påpeker at det fortsatt er for få av dem.

– For Daniels del handler om å få trøkket på hoppkanten gjennom kroppen og ut igjennom ankelen. Nå forsvinner kraften litt alle veier. Han bærer preg av lite hopping inn mot sesongen, sier Geir Ødegård.

Han mener Tandes problemer henger sammen med at han ble rammet av den sjeldne sykdommen Steven-Johnsen-syndrom i fjor vår. Storhopperen raste ned i vekt og ble lagt inn på Rikshospitalet. En stund måtte han – på grunn av medikamentbehandlingen – ha innvilget medisinsk fritak, som på fagspråket kalles TUE (Therapuetic use exemption) av det internasjonale skiforbundet (FIS).

PS! Robin Pedersen endte sist av dem som hoppet to ganger.

Anders Fannemel og Marius Lindvik røk ut etter skuffende hopping i første omgang. De endte på 39.- og 47.-plass. Johann André Forfang feilet i kvalifiseringen fredag.