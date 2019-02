Ingen diskes oftere enn Norge: – De tester grensene

INNSBRUCK (VG) I løpet av de tre siste sesongene har norske verdenscup-hoppere blitt diskvalifisert 16 ganger etter at kontrollører har avdekket for store dresser.

Publisert: 21.02.19 10:45 Oppdatert: 21.02.19 11:24







Ingen andre nasjoner har blitt nektet å stille til start flere ganger. Til sammenligning har tyske hoppere bare halvparten så mange diskvalifiseringer på sin samvittighet – med åtte i samme tidsrom.

VG kjenner til at det skal være misnøye i Det internasjonale skiforbundet (FIS) med at nordmennene gjentatte ganger ikke har klart å innrette seg etter det gjeldende regelverket.

les også Regelbruddene rammer hoppleiren hardt

Bare denne sesongen har Robert Johansson, Halvor Egner Granerud, Johann Forfang og Robin Pedersen blitt disket i verdenscupen. Sistnevnte har også feilet en kontroll under kvalifisering til verdenscupen, mens Daniel-André Tande og Johansson i tillegg har strøket på utstyrstest i Grand Prix-sammenheng (på plastdekke).

HAR BLITT DISKET: Robert Johansson har røket i to kontroller denne sesongen. Den ene var i verdenscupen. Her kommer profilen ut fra en test i Oberstdorf. Foto: Geir Olsen/VG

Over grensen

Grunnen er at hoppdressene ikke har tilfredsstilt kravene til FIS. I et forsøk på å hoppe lengst mulig, har utøverne gått over den tillatte grensen for hvor store draktene kan være og blitt stoppet i kontroller.

I Oberstdorf 1. februar var det rett før Tande røk i en ny test. Da måtte det norske hoppesset og trener Alexander Stöckl tilbringe nesten en halvtime hos kontrolløren før de slapp unna med det som ble betegnet som en advarsel.

Foran lørdagens VM-åpning møtte VG Mika Kojonkoski ved den berømte Bergiselbakken i østerrikske mesterskapsbyen Innsbruck.

Den tidligere norske landslagssjefen er nå leder av hoppkomiteen i FIS. Han vil ikke uttrykke misnøye overfor Norge, men finnen medgir at det er en komplisert problemstilling.

– Hvordan ser du på at Norge er disket 16 ganger de siste tre sesongene, mens Tyskland, til sammenligning, er disket åtte ganger?

– Ja ... Det er ikke lett å svare på. Jeg vil si at de norske er veldig offensive. Samtidig er nok det tyske systemet mer kontrollert og koordinert. I Norge lever guttene fortsatt ganske langt fra hverandre, noe som gjør det vanskeligere å kontrollere ting. De norske, i denne saken, tester grensene. Samtidig viser dette at kontrollene virker, sier Kojonkoski til VG.

Taus FIS-topp

Walter Hofer er renndirektør for hopp i Det internasjonale skiforbundet. Han er blitt betegnet som sportens mektigste mann. Hofer vil på sin side ikke uttale seg om saken.

– Jeg beklager, men jeg deler ikke mine personlige meninger om utøvere eller nasjonale forbund, sier Hofer til VG.

– Har dere bedt Norge om å forklare seg i denne saken?

– Nei, sier Hofer.

VG vet derimot at Japan, som er det eneste landet som har fått like mange diskvalifikasjoner på grunn av utstyret som Norge, har blitt kalt inn på teppet av FIS.

HAR BLITT DISKET: Johann Forfang har også røket i utstyrskontroll denne sesongen. Foto: Geir Olsen/VG

Overrasket tysker

Richard Freitag (27) har blant annet VM-gull og OL-sølv fra laghopp med Tyskland på merittlisten. 27-åringen blir overrasket når han hører at Norge har røket i FIS-kontrollene dobbelt så mange ganger som dem i løpet av de siste tre sesongene.

– Jeg visste ikke at Norge var diskvalifisert så mange ganger, men vi har også hatt noen diskvalifiseringer. Så jeg vil ikke dømme noen. Du vil være best og få maks ut av både kroppen og materialet. En centimeter eller et gram kan være avgjørende, forteller Freitag til VG.

Sveitsiske Killian Peier mener forskjellene i antall diskvalifiseringer for de ulike nasjonene skyldes at noen utøvere tar større sjanser enn andre før kontrollene av dressene.

– Jeg tror alle forsøker å være på grensen, for vi ønsker å gi noe bort til andre utøvere, men det er et spørsmål om hvor villig du er til å bryte grensen, sier Peier til VG.

Dette mener Norges sjef

Clas Brede Bråthen er sportssjef for de norske hopperne. Han har fått med seg diskusjonen rundt dressproblematikken.

Det inkluderer uttalelsene til Trond Jøran Pedersen. Han var Norges hopptrener på 1990-tallet. Pedersen har betegnet de mange diskvalifiseringene som «tragiske» og tror de har gitt Norge et stempel som juksemakere internasjonalt.

– At noen i Norge mener at alt var bedre før, er ikke noe nytt fenomen. Men det er en gang sånn at vi som driver med dette hver eneste dag, og etter beste evne prøver å optimalisere for å både skape god underholdning og gjøre resultater som vi og andre er fornøyde med, faktisk er veldig tilfredse med det systemet som finnes, sier Bråthen til VG, før han fortsetter:

– Altså ... Når man ser innspill i ny og ne, uten at jeg orker å bruke så mye energi på det, så er det faktisk sånn at jeg har til gode å se et konstruktiv forslag som vi ikke har diskutert mange ganger, for mange år siden, og konkludert med at det ikke funker. Det som er saken, er at vi bruker hver eneste våkne time til å prøve å utvikle idretten vår.

DELER NORGES SYN PÅ SAKEN: Sportssjef Clas Brede Bråthen mener det norske laget ikke har gjort noe galt. Foto: Geir Olsen/VG

– Prisen å betale

Bråthen er tydelig engasjert og svarer utfyllende på VGs spørsmål om Norges diskvalifiseringer og de mange meningene som følger dem.

Ifølge Bråthen har ikke det norske laget gjort noe unormalt. Derfor vil de heller ikke gjøre noen tiltak i forbindelse med kontrollene i VM.

– Vi gjør så godt vi kan hele tiden. Noen ganger lykkes man bedre enn andre. Sånn er det. Det gjelder for oss og for andre. Vi prøver hele tiden å være med å «fighte». Da må du ha en optimal «setup». Man får enorm oppmerksomhet når ting går bra. Så får man det samme i negativ forstand når det ikke går bra. Det må vi leve med. Det er prisen vi må betale. Det hadde vært mye verre hvis ingen brydde seg, sier Bråthen foran VMs første konkurranse på lørdag.

Da er det hopp i stor bakke i Bergisel på programmet her i Østerrike.