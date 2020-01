SJEKK DEN: Marius Lindvik med sjekken på 5.000 euro etter seieren i kvalifiseringen. Her tar han heisen i Bergiselbakken. Foto: Geir Olsen

Lindvik cashet 50.000 kr – foreldrene på plass i Hoppuka

INNSBRUCK (VG) Marius Lindvik (21) vant kvalifiseringen til det tredje rennet i Hoppuka. Og ble litt likere. Men mest av alt glad for at foreldrene er på plass i Østerrike.

– De kastet seg på første fly for å rekke hit, for å se trening og kvalifisering. Det er veldig kult at de er kommet ned. De skal i hvert fall ikke få angre på dét, sier Marius Lindvik, og gliser godt på sletta i Bergiselbakken.

Foreldrene er Torill og Trond Lindvik. Det er dem han takker for at hoppkarrieren allerede er blitt et eventyr. Etter den sensasjonelle seieren i Nyttårshopprennet snakket hoppkometen om hvordan de har støttet ham. Og om farens voldsomme engasjement for skihopping.

Lindvik vant kvalifiseringen til lørdagens renn i Bergiselbakken foran Stefan Kraft (Østerrike) og Karl Geiger (Tyskland). Sammenlagtleder Ryoyu Kobayashi (Japan) tok femteplassen.

Det skiller 18,9 poeng mellom Lindvik og japaneren etter to av fire renn. 21-åringen fra Frogner på Romerike ligger på fjerdeplass sammenlagt. Han svarer «det er muligheter» når han får spørsmål om muligheten til å vinne sammenlagt.

– Jeg har lyst å ta dem igjen. Men her tar jeg ingen seier på forskudd, sier Lindvik.

Landslagstrener Alexander Stöckl tror at de skarpeste konkurrentene, Kraft, Geiger, og Kobayashi har fått noe å tenke på. Det faktum at Lindvik har kommet opp på siden – og yppet seg – har gjort dem tankefulle.

– Jeg tror det er mange av dem som rister litt på hodet. Og jeg tror de tenker: «Hvordan er det mulig for ham», sier Stöckl.

Publisert: 03.01.20 kl. 16:38

