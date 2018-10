SUPERHOPPER: Daniel-André Tande smiler igjen etter en tøff sommer. Her er han avbildet før åpningsrennet i Hoppuka. Foto: Göran Bohlin

Så syk var Tande: – Fikk sjokk på badevekten

HOPP 2018-10-06T09:53:24Z

Kiloene raste av Daniel-André Tande (24) da en sjelden sykdom rammet ham i vår. Å gå på badevekten etter sykehusoppholdet ble en sjokkartet opplevelse for OL- og VM-gullvinneren i hopp.

Publisert: 06.10.18 11:53

Da han sjekket ut av Rikshospitalet i mai orket han ikke tanken på badevekten. Etter en uke med spesialtilpasset kosthold tok han imidlertid sjansen på å veie seg.

– Det var et veldig sjokk. Jeg hadde mistet tre kilo bare i muskelmasse. Det er veldig mye for en som er nokså slank fra før, sier Daniel-André Tande.

Han oppgir høyde til 182 cm, og normal «matchvekt» i hoppsesongen til 63–64 kilo. I oppkjøring til sesong med mye styrketrening ligger vekten på 66–67 kilo forteller Kongsberg-hopperen.

På det magreste var han sannsynligvis under 60 kilo som følge av den sjeldne sykdommen Steven-Johnsen-syndrom. Opplevelsen var skremmende. Hele munnen så ut som et kjøttsår.

Etter en bakteriell infeksjon i luftveiene, som var på retur, fikk han en kraftig reaksjon. Legene trodde det var på grunn av Ibux-tabletter, og et virkestoff i disse at han ble alvorlig syk.

Men elendigheten stoppet ikke der. Under behandlingen måtte hoppstjernen, som vant to gull under VM i skiflyging i vinter, bruke en medisin som virket vektreduserende. Medikamentet står på forbudslisten til det internasjonale antidopingbyrået (WADA).

I sykdomsperioden fikk Tande innvilget medisinsk fritak, som på fagspråket kalles TUE (Therapuetic use exemption) av det internasjonale skiforbundet FIS), bekrefter hopplandslagets lege Guri Ekås.

Da «gull-kameratene» fra Pyeongchang-OL hygget seg med drømmeweekend i Monaco Grand Prix – og hilste på megakjendisen Kit Harington (hovedrollefiguren Jon Snow i Game of Thrones) – gikk det i næringsrik kost og matinntak hver tredje time hjemme i Oslo, forteller Tande.

– Det handlet om å få inn nok mat slik at jeg ikke kom på etterskudd på energifronten. Første perioden etter sykehusoppholdet var det ikke akkurat noe problem, sier Tande.

Han har bygd seg opp sakte, men sikkert gjennom sommeren. For en måned siden var han tilbake i landslaget. Forbløffende god ifølge landslagstrener Alexander Stöckl. Og verdenseliten fikk seg en tankevekker da Tande tangerte bakkerekorden i Klingenthal (146,5 meter) under trening til Grand Prix-rennet tirsdag.

– Tande har en ekstrem stabil hoppteknikk. Han har bare utført teknisk trening i en gymsal i sommer, men når det fysiske og det tekniske bildet er på plass, så hopper han utrolig godt på ski. Det kan nok oppleves frustrerende for andre som har jobbet hardt hele sommeren, sier Alexander Stöckl.