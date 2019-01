BURGER ER BEST: Ryoyu Kobayashi på vei opp i heisen i Bergiselbakken med antrekket han koser seg med, den gule ledertrøya i verdenscupen. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Hoppfenomenet feirer hver seier med burger

BISCHOFSHOFEN (VG) Han tar av som et fly fra hoppkanten. Og hver seier feires med middag på McDonald’s. Ryoyu Kobayashi (22) vinner Hoppuka – selv med fall.

Det japanske hoppfenomenet virker helt uslåelig. Han vant i Oberstdorf, han vant i Garmisch-Partenkirchen, og gjorde det igjen i Innsbruck. Ingen blir overrasket om han også går til topps i Bischofshofen – og tar en «Grand Slam» – søndag kveld.

– Jeg tenker ikke på om jeg skal vinne Hoppuka . Jeg bare gleder meg til Bischofshofen, sier Ryoyu Kobayashi, og ser bort på mannen som oversetter alle spørsmål og svar på pressekonferansene under Hoppuka.

Kobayashi virker beskjeden. Kanskje fordi han ikke behersker engelsk. Eller ikke liker alt oppstyret. At han plutselig er den nye stjernen i hoppsirkuset, har ikke bare overrasket ham. Hjemme i Japan var han like anonym som en norsk fotballspiller i 2. divisjon. Helt til han begynte å vinne i årets sesong. Så langt hele syv av 10 renn.

Men det er én mann i hoppverden – den finske treneren Janne Väätäinen (43) – som kan skrive under på at Ryoyu Kobayashi ikke er noen fåmælt beskjeden skihopper.

Hoppuka sammenlagt (3/4) 1. Kobayashi, Japan 815,9 2. Eisebichler, Tyskland 770,4 3. Stjernen 766,2

Väätäinen er Kobayashis trener i Tsuchiya Home Ski Team – et lag i den gamle OL-byen Sapporo – som huser de fleste japanske topphopperne. Finnen forelsket seg i en japansk kvinne, giftet seg for to år siden, og meldte seg til tjeneste. Han la tidlig merke til Kobayashis talent da de møttes for fire år siden.

– Vi snakker om et veldig stort talent, som det er lagt en strategi for mot OL i Beijing (2022). For er det noe japanerne er opptatt av så er det olympiske leker. At han vinner så mye nå, overrasker meg litt, fordi jeg anser ham fortsatt som et råmateriale. Ryoyu kan bli bedre på alt, spesielt fysisk, men foreløpig rører vi ingenting fordi alt er topp, sier Väätäinen, til VG på telefonen fra Sapporo.

Ingen rører heller ved hans ønsker når det kommer til mat. Etter seieren i Oberstdorf gikk superhopperen på McDonald’s sammen med folk i støtteapparatet. Kobayashi og følget tok bordet ved siden av VGs hoppjournalist, og koste seg åpenbart med burger, pommes frites og cola.

– Jeg feirer med hamburger, og det er en sann nytelse, sier Kobayashi.

Et besøk på hamburgerrestaurant unner han seg etter hver seier. Og medgir at slik blir det også hvis han vinner Hoppuka. I tilfelle som den andre japaneren i historien. Kazuyoshi Funaki klarte det i 1998 (vant tre av fire renn).

– Jeg har lært Ryoyu å kjenne. Han er fantastisk å jobbe med, og vi kommuniserer på japansk. Som gutter flest er han opptatt av biler, og musikk, men også moter, Akkurat dét med motene hans skjærer meg i øynene, sier Janne Väätäinen, og ler godt av elevens mange kule briller og fargerike sko.

Det skiller om lag 50 poeng mellom Kobayashi og Markus Eisenbichler og Andreas Stjernen på plassene bak ham i sammendraget før «finalen» i Bischofshofen.

– Kobayashi hopper på et annet nivå enn oss andre. For meg handler det om å komme på seierspallen i sammendraget, andre – eller tredjeplass, sier Andreas Stjernen.

Lørdag kveld ble det ingen trening eller kvalifisering. Værgudene sørget for det i Bischofshofen i Salzburg Land. Men når det kommer til det avgjørende rennet tror Sven Hannawald i Eurosport – tyskeren som ble førstemann med «Grand Slam» (2002) – ikke endringen i programmet betyr noe for sluttresultatet.

– Klart Kobayashi vinner. Og han vinner også her i Bischofshofen. Jeg har allerede begynt å øve meg på en japansk hyllest til ham, sier Sven Hannawald til VG.

Klart Kobayashi vinner. Og han vinner også her i Bischofshofen. Jeg har allerede begynt å øve meg på en japansk hyllest til ham, sier Sven Hannawald til VG.