Robert Johansson diskes hvis han rører hoppdressen

HOPP 2018-11-22T19:29:35Z

RUKA (VG) Robert Johansson (28) må leve med redselen for ny diskvalifikasjon. En ubetenksom berøring av hoppdressen kan sende ham rett ut av konkurransen.

Publisert: 22.11.18 20:29

Lillehammer-hopperen med den fjonge barten, og tre OL-medaljer fra Pyeongchang-lekene, ble disket under verdenscupåpningen i polske Wisla lørdag. For Johansson kjennes det ekstra ille at det var i laghopping. Lagkameratene gikk med i dragsuget. Og ble stående uten resultat i en øvelse Norge har vært verdensener det siste året.

Johansson sitter i leiligheten til landslagstrener Alexander Stöckl i Ruka Village i det finske vintersportsstedet og snakker med VG foran helgens verdenscuprenn i Kuusamo. Han bekrefter hvor ille han opplevde hendelsen hvor kroppen ble målt for liten i forhold til hvor stor dress han kunne hoppe med. Det føltes nesten uvirkelig. Han som er kjent som petimeter når det kommer til hopputstyr.

Han medgir at bare tanken på en ny diskvalifikasjon gjør ham uvel. Og det skal jammen ikke mye til for at dét skjer. Det internasjonale skiforbundet (FIS) har svært strenge regler. Foran årets sesong er de ytterligere skjerpet.

– Å bli disket kan sammenlignes med å gå rundt i luften. Det handler om å få gode rutiner før du skal gjøre et konkurransehopp. Men det som skjedde i Wisla skal ikke få virke inn på hoppingen min, sier Robert Johansson.

Leder av utstyrskomiteen i FIS, Bertil Pålsrud, sier til VG at det er manipulasjon med hoppdressen – det som kan gi større bæreflate og bedre hopplengder – de vil til livs. Derfor er det dresskontroll både på toppen av bakken, og nede på sletta, etter endt konkurranse.

Hoppdressregler Rundmålet på en hoppdress, avstanden mellom kropp og stoff, skal være maksimalt tre centimeter. På dressen er det montert et uelastisk magebelte som skal hvile på hoftekammen. Her er rundtmålet null centimeter. Formålet med magebeltet er at hopperen ikke skal kunne flyttet på stoffet for å skaffe seg bedre bæreflate i flyfasen.

Johansson forteller om prosedyrene til FIS. Fra han får klarsignal av dresskontrolløren – til han blir målt inne i en boks med tre vegger - og setter seg på bommen blir han fulgt med argusøyne. Rører han dressen er det direkte «rødt kort».

Men faren for å ryke ut i skam stopper ikke der. Ute på sletta etter å ha hoppet er det heller ikke tillatt å røre dressen før han er gjennom «exit gate». Der etter følger en ny FIS-kontroll av dress, skilengde og vekt.

– Hvis du blir plukket ut i kontroll etter at du har hoppet har du fortsatt ikke lov til å berøre dressen. Det blir foretatt stikkprøver, men er du blant de ti beste etter finaleomgangen er det obligatorisk, sier Robert Johansson.

– Så hvis du plutselig må klø deg en viss plass, så er ikke det lov?

– Det stemmer, men da får du i hvert fall sørge for at du ikke bruker hendene, svarer Johansson, og gliser godt.

På spørsmål til landslagstrener Alexander Stöckl om det er et regelvirvar som gjør hoppsporten vanskelig for utenforstående svarer han benektende.

– Jeg synes ikke det. FIS har laget et regelverk som er hensiktsmessig for idretten. Det er rettferdig. Utfordringen er å måle en dress på en kropp, og at den er innenfor regelverket. Det er utøveren som er ansvarlig. Jeg og de andre i apparatet rundt er bare støttende i den funksjonen. Men jeg tar ansvar for det, sier Alexander Stöckl .