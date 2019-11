LUNSJPRAT: Andreas Stjernen (t.v.) og Magnus Moan snakker om livet etter OL-gull. Her fra lunsj med VG på Bakklandet i Trondheim med Cola i rødvinsglassene. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kombinert-Moan om vektkampen: – Godt å legge seg uten å være sulten

TRONDHEIM (VG) De ble hyllet som helter i Sotsji og Pyeongchang. Men veien til olympisk gull – og livet etter toppidrettskarrieren – har vært litt av en utfordring for Magnus Moan (36) og Andreas Stjernen (31).

Kanskje spesielt for Moan som måtte gå drastisk til verks da en regelendring i kombinert tvang ham kraftig ned i vekt. Selv ikke på julekvelden fikk han fred fra slankepresset.

Riktig så ille har det ikke vært for Stjernen. Men tiden med streng diett er over. Definitivt. Han har lagt på seg ikke mindre enn 15 kilo siden han satte sitt siste nedslag i mars.

– Det har gått bedre enn jeg trodde med å legge opp. Jeg har ikke angret meg, og jeg har heller ikke savnet det, sier Andreas Stjernen.

Det er gått syv måneder siden han tok farvel med hoppsirkuset. Han gjør det på en verdig måte. På hjemmebane i Granåsen leverer han en minneverdig konkurranse – blir nummer to i verdenscuprennet – bare slått av umulige Ryoyu Kobayashi. Japaneren ber om unnskyldning for at han «ødela» avskjedsfesten.

Men det skjuler seg et drama bak avgjørelsen om å takke av. Et forferdelig rundkast i Lahti en måned i forveien – en stadig kamp for å holde vekten – og hensynet til sine nærmeste tvinger frem avgjørelsen.

TÅRER: Pappa Hroar Stjernen tar til tårene når sønnen Andreas avslutter med annenplass under Raw Air i Granåsen. Foto: Bjørn Arne Johannessen

Trønderen med 249 meter – 4,5 meter bak verdensrekorden (Stefan Kraft) – setter punktum dagen før en ny lengdefest i Vikersund. Det blir et tårevått farvel. Pappa og tidligere storhopper Hroar Stjernen er blant dem som lar følelsene få fritt utløp.

– Det var rart å gå fra 200 reisedøgn i året til nesten null. Gjennom 15 år ble det en livsstil. Men jeg fryktet ikke at det skulle bli en tomrom. I hvert fall ikke på slutten av karrieren, sier Stjernen.

Han hadde bestemt seg for å sette punktum etter 2019-sesongen. Men etter VM-parodirennet i Seefeld (normalbakke) hvor medaljesjansen glapp i snøværet. Og med det dramatiske fallet i Lahti i forkant, var det ikke tvil.

– Jeg har fortsatt smerter i hoften, sånn sett kjenner jeg skaden fra Lahti hver dag, sier Stjernen.

BYGUTTER: Andreas Stjernen (t.v.) og Magnus Moan i typisk bymiljø i Trondheim ved Nidelvens bredde. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Fjernt og skremmende

Magnus Moan er også i Granåsen denne vakre vinterkvelden. Han kjenner på det samme. Noen dager tidligere har han satt punktum for en meget innholdsrik karriere med 15 mesterskapsmedaljer og 25 verdenscupseiere i kombinert. Han takker for seg med en bortgjemt 42. plass i Holmenkollen.

Men han skjønner bedre enn noen at det er over. Det er imidlertid ikke så lett å ta inn over seg når han pakker bort skiene. Livet utenfor «boblen» – som han kaller det – virker fjernt og litt skremmende.

– Jeg var nervøs og skeptisk. Men jeg tror det var helt naturlig å føle det slik. Jeg og Andreas har levd et liv i en boble. Men, det er en falsk boble. Å drive med toppidrett er ikke normalt liv. Du har trenere, kamerater og et nettverk rundt deg. Og du lykkes, og kjenner på at dette er du god på. Men så plutselig står du der, og må akseptere at du er ferdig etter 18 år, sier Magnus Moan.

Vi spoler tilbake til juni i år. Det er pressetreff for kombinert på Scandic Holmenkollen Park. De nye landslagene for 2020-sesongen – inkludert den nye satsingen på jentekombinert hvor Moan er korttidsengasjert på markedsbiten – skal presenteres.

VG tar bakkene opp fra Holmenkollen stasjon sammen med Moan i sommervarmen. Plutselig utbryter den høye mørke utadvendte karen fra Byåsen i Trondheim: «Det er så godt å legge seg om kvelden uten å være sulten ... »

Uttalelsen kommer åpenbart fra hjertet – og magen. Han medgir under dette lunsj-intervjuet på Scandic Bakklandet at han gjennomgikk noen tøffe år etter at kombinert la om poengberegningen. Det ble mer en hoppers konkurranse. Moan med sine store styrke i langrenn måtte bygge om kroppen for å henge med.

Han bekrefter at han tok av åtte kilo. Resultatet ble bedre hopping, men svekket styrke i langrenn. Hans fryktede varemerke; monsterlangrenn hvor han «spiste konkurrenter» var en saga blott.

– Jeg fikk god hjelp av Olympiatoppen, det er viktig å få frem. Men jeg som nesten aldri hadde tatt hensyn til kosthold før etter jeg fylte 27 år, måtte ned i vekt. Åtte kilo foran VM-sesongen. På det laveste veide jeg 71,3 kilo. Det er et hav under det kroppen aksepterer, og trives med, sier Moan, som er 188 centimeter høy.

HELT GULL: Magnus Moan (t.v.) etter at gullet i Sotsji-OL er vunnet. Her er han på pallen sammen med Jørgen Graabak, Magnus Krog og Håvard Klemetsen. Foto: Helge Mikalsen

Stjernen måtte veie 69,5 kilo i forhold til valgt skilengde og vekten av øvrig hopputstyr da han innledet Hoppuka i fjor. Med en høyde på 189 centimeter opplevde han kampen for riktig vekt som stressende.

– Gjorde vondt

– Jeg la inn litt mer løping og litt mindre matinntak for å gå ned i vekt, og jeg følte meg sjelden veldig sulten. Men det er klart at jeg måtte være veldig strikt på hva jeg puttet i meg. I korte perioder gjorde det vondt, sier Stjernen.

På spørsmål fra VG om han følte stress ved matbordet svarer han både ja og nei. Og understreker at han og lagkameratene spiste normal mat, men mindre porsjoner. Han tilføyer at det var et «matregime» han selv hadde regien på.

– Det var stress når jeg var yngre. Mer stress enn på slutten. Men vektregelen som kom, og siden ble skjerpet, berget karrieren min, sier Stjernen.

Moan understreker at han fikk et «kick» av å takle situasjonen selv om det fordret mye motivasjon. Han følte en mestringsfølelse. Og medgir at vektpiningen var tøffere enn en hard bolk med langrennstrening.

– Jeg måtte dit ned for å være konkurransedyktig mot utøvere som Jarl Magnus Riiber, Eric Frenzel, og Akito Watabe. Men det var et rent helvete. Jeg hoppet godt, men jeg ble en skygge av meg selv i langrenn. Gleden forsvant. Og da jeg etter 2,5 av 10 kilometer i forrige sesongs åpningsrenn Kuusamo skjønte at jeg ikke hadde sjanse, kom spørsmålet: «Er det verdt å holde på med dette?»

Moan understreker at han var «på rett side» av knivseggen. Det var ikke helsemessig farlig, hevder han. Men det hadde sine utfordringer. Julaften, for eksempel, med alle mulige gastronomiske fristelser på bord og buffé.

– På julaften sprakk jeg. Og jeg tenkte: Jeg gir f ... Og spiste alt jeg hadde lyst på. Jeg saumfarte hele bordet. Men to timer etterpå løp jeg en hard intervalløkt hjemme på tredemølle i regnfrakk for å forbrenne det jeg hadde tatt inn, liksom for min egen samvittighets skyld, sier Moan.

Historien skaper latter rundt bordet. Den pensjonerte kombinertstjernen ler godt selv. Men han befant seg på den andre siden av skalaen da idrettskarrieren var over i våres. Han var bekymret og usikker på fremtiden. Ikke rart. Uten jobb med familie (kone og to barn) å forsørge.

– Jeg hadde et engasjement for kombinert jenter. Det var fullt fokus i tre måneder, men så sto jeg plutselig der uten noe. Jeg var nervøs, usikker, og full av negative tanker. Og jeg ble innesluttet, sier Moan.

Fakta Stjernen og Moan Navn: Andreas Stjernen. Alder: 31: Sivilstatus: Samboer med Elisabeth Sundnes, ett barn. Bor: Trondheim. Yrke: Student/hopptrener. Meritter: OL-gull, lag (2018). VM-gull, lag skiflyging (2018). En verdenscupseier. To mesterskapsmedaljer fra lagkonkurranser i VM. Navn: Magnus Moan: Alder: 36. Sivilstatus: Gift med Irene Vollan, to barn. Bor: Trondheim. Yrke: Daglig leder. Meritter: OL-gull, lag (2014), VM-gull, lag (2005). Totalt 15 mesterskapsmedaljer. 25 seiere i verdenscupen.

PÅ JOBB: Magnus Moan viser frem kontoret i Trondheim hvor han er daglig leder i JKS. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Tilfeldighetene ville at JKS (dansk rekruttering- og bemanningsbyrå) ble sponsor for Norges nye satsing på kombinert for kvinner. De kom således i kontakt med Moan. Det sa omtrent «klikk ved første blikk», og da JKS søkte daglig leder på kontoret i Trondheim, falt valget på Magnus.

Han viser VG rundt i kontorlandskapet i Powerhouse på Brattøra. Han er kledd for business. I vinduet står verdenscuptrofeet som Norge vant som beste nasjon i fjor. Det fikk han tildelt av sportssjef Ivar Stuan på første arbeidsdag.

– Nå er jeg i en situasjon hvor jeg skal hjelpe folk i jobb. Det er utrolig kult. Men jeg hadde absolutt ikke sett at denne forespørselen skulle komme., sier Moan.

Både Stjernen og Moan har OL- og VM-gull i lagkonkurranse. Det individuelle gullet mangler i begges premiesamling. For Moan, som forteller om et sterkt vinnerinstinkt siden barndommen, var det mye «stang ut» i mesterskap med formsvikt, fall, sykdom og spurtslått.

– Når jeg ser tilbake så føler jeg meg privilegert. For å vinne gull i OL og VM må du lykkes akkurat den dagen. Men jeg har vært jævlig nært mange ganger. Det er mer gode minner, enn gneldring om det individuelle gullet jeg ikke fikk, sier Magnus Moan.

Pizza og øl

Andreas Stjernen gikk tilbake til skolebenken, og studerer på Høyskolen i Stjørdal (markedsføring, ledelse og økonomi). VG er med på jobb i Granåsen hvor han er deltidsansatt i Trønderhopp med den gamle storhopperen Roar Ljøkelsøy som sjef i trenerteamet.

NY JOBB: Andreas Stjernen sjekker testresultatene på PC. Roar Ljøkelsøy (t.v.) sikrer vektene i lokalene til Olympiatoppen i Granåsen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Det vises godt på Stjernen at han har vært gjennom «glade dager» som han kaller det. Pizza og øl er det blitt langt mer av, bekrefter han. Han forteller også at samboer Elisabeth synes han ser mer mandig ut nå. Men 15 kilo ekstra har kommet brått på, er hans egen betraktning om egen kropp.

– Jeg har spist mye «sjitmat», og jeg må innrømme at jeg savner å være lettere. I tillegg har jeg nesten ikke trent siden jeg la opp. Og i garderobeskapet er det mye som ikke passer lenger. Det er bare å gi bort, sier Andreas Stjernen.

PS! Stjernen skal jobbe som ekspertkommentator under hoppsendingene til TV 2 i vinter. Han er på plass i Engelberg, Innsbruck og Bischofshofen. Magnus Moan kan du følge i NRK-suksessen «Mesternes mester» etter nyttår.

