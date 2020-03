FIKK BESKJEDEN: Her får Maren Lundby og Silje Opseth beskjed om at sistnevnte tar over førstnevntes plass på toppen av pallen.

Opseth mistet historisk sjokkseier til Lundby etter regnefeil

LILLEHAMMER (VG) Silje Opseth (20) sjokkerte alle og trodde hun hadde vunnet sin første verdenscupseier. Så fant arrangøren en regnefeil som gjorde at Maren Lundby (25) ble kåret til vinner - med 0,7 poengs margin.

Oppdatert nå nettopp

– Hva skal jeg si? Det er bare kjipt akkurat nå. Jeg unner Maren seieren, for all del, men det hadde vært mye bedre om jeg fikk vite at jeg ble nummer to med en gang. Nå føler jeg meg litt smålurt. Det var de verste minuttene i mitt liv, sier Opseth til VG.

Det var utrolige scener på sletta i Lysgårdsbakkene da kvinnenes hopprenn i Raw Air var avsluttet. Silje Opseth trodde hun hadde tatt en historisk sjokkseier og vunnet sitt aller første hopprenn, 5,2 poeng foran lagvenninnen Maren Lundby.

Så fant arrangørene ut at de hadde gitt Lundby gal poengsum i kompensasjon for vinden, og at hun hadde fått 5,9 poeng for lite. Dermed «snøt» Lundby sin lagvenninne for hennes første seier i karrieren med 0,7 poengs margin.

– Mest sannsynlig har vi gjort en regnefeil på resultatlistene i dagens kvinnerenn. Dette er naturligvis uakseptabelt, sier mediaansvarlig i FIS, Horst Nilgen til VG.

Jentene som trener sammen til daglig holdt omkring hverandre. Lundby som vant for 30. gang i verdenscupen virket som hun overhodet ikke ville ha seieren. Skandalen var vond. Åpenbart.

Det er allerede blitt omtalt som en av de største blemmene i hopphistorien av tidligere skihopper Johan Remen Evensen.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal få trøstet Silje nok. Jeg skulle helst ønske at det ikke ble sånn, og det er veldig vanskelig å glede meg over denne seieren, sier Lundby, og sier at hun hadde «klikket mer enn Silje».

Opseth var tydelig beveget av situasjonen og fikk trøst av Lundby i presseområdet etter avgjørelsen.

FULL JUBEL: Silje Opseth tror her at hun vinner for første gang i verdenscupen. Så kom den dramatiske kontrabeskjeden. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Med 139,5 meter i kvalifiseringen slo Lundby an tonen. Snakk om kanonhopp. Kvaliken som teller med i Raw Air vant hun med 19,8 poengs margin til Jacqueline Seifriedsberger.

Lundby er på vei mot en annen eksklusiv rekord i verdenscupsammenheng. Tre World Cup sammenlagt på rad er det bare Adam Malysz som har klart. Nå kan jenta fra Bøverbru på Toten komme likt med den polske legenden. Kommende helgs trippel i Russland avgjør.

Men lett match har det ikke vært. Hoppdronningen innrømmer at vinteren har vært vanskelig – til tider – og konkurrentene har gjort alt de kunne for å utligne forspranget.

Den østerrikske duoen Chiara Hölzl (seks seire) og Eva Pinkelnig (tre seire) har vært dominerende – og gjort livet surt for Lundby – som imidlertid har funnet superformen under Raw Air på hjemmebane.

les også Kjørt til sykehus etter hopp-drama – Lundby falt fra seieren

– Tidligere i vinter har jeg gjort hopp som har vært et stykke unna mitt beste, men likevel har det holdt til annen- og tredjeplasser. Men nå har jeg endelig fått til hopp på mitt beste, og det har gjort godt, sier Maren Lundby.

I løpet av de siste 27 månedene har Lundby vært totalt dominerende i kvinnenes hoppsirkus. Hun har vunnet OL – gull (Pyeongchang), VM-gull (Seefeld), Raw Air sammenlagt, verdenscupen sammenlagt to ganger – og stått øverst på seierspallen i 26 enkeltrenn i verdenscupen.

les også Syv menn i hoppdronningen Marens hoff: – En gjeng jeg er glad i

Det er enestående i norsk hopphistorie. Men konkurrentene har studert henne nøye. Kanskje litt for nøye. ifølge Lundby opplever hun det som «spionasje» i en idrett hvor optimalisert utstyr (ski, sko, bindinger og dress) er forskjellen på suksess og fiasko.

– De har spionert på meg. Det ser sånn ut. Men det er liksom lov. De har nok tatt bilder av dressen min, og studert meg i flyfasen, sier Lundby, og bekrefter at det er østerrikerne hun først og fremst sikter til.

På spørsmål fra VG hva hun føler som er «stjålet» fra hennes egen suksess svarer hun: – Det ser ut som de har tatt veldig tak i flyfasen. De er blitt flinkere til å ha «flatere ski». Og hele sammensetning av hopputstyret er blitt bedre. Når de treffer luften ut av hoppkanten, så er det et system som fungerer, sier Maren Lundby.

VG oppdaterer saken

Publisert: 10.03.20 kl. 21:26 Oppdatert: 10.03.20 kl. 22:34

Fra andre aviser