Tande slo tilbake med seier etter marerittåret: – Absolutt ikke forventet

Etter to tøffe sesonger slo Daniel-André Tande tilbake i sesongåpningen. Han overrasket alle, inkludert seg selv, med seier.

Nordmannen var i særklasse best i andre omgang, og vant soleklart med over femten poeng.

– Dette var utrolig deilig. Det var absolutt ikke forventet, sier en både lettet og glad Tande til VG.

Med seieren slo han tilbake etter et fjorår hvor beste plassering i et individuelt renn var en 21. plass i Nizhny Tagil (sett bort fra skiflyvning). I fjor vår ble han rammet av en sjelden sykdom før han i fjor høst slet med både influensa og bihulebetennelse. I vinter mistet han VM grunnet en kneskade. Skaden holdt ham utenfor i fem måneder. I sommer skadet han seg igjen, og Tande innrømmer at han er overrasket over den sterke plasseringen

– Jeg er litt overrasket. Det har vært en lang sommer med mye trening. Jeg har ikke hoppet så bra på trening, at jeg forventet å komme hit å kjempe om en topplassering. Det tyder på at treningen jeg har gjort har vært bra, sier Tande

– Fryd og gammen

Etter en strålende første omgang lå han på andreplass i et renn preget av ustabile forhold i Wisla. Tande svarte på presset med 129 meter, og en soleklar ledelse.

Første omgangs bestemann, Karl Geiger, klarte ikke følge opp, og dermed kunne Tande juble for seieren.

– Det var helt fantastisk. Jeg rundet kulen på andrehoppet, og det var bare fryd og gammen. Jeg visste det kom til å gå langt, så jeg ville bare sikre nedslaget, forteller Tande om det siste hoppet.

Nå har han fått en drømmestart på comebacksesongen, men Tande vil likevel ikke heve målene for sesongen.

– Nei, målet er å holde meg stabil. Klarer jeg det, og ikke gir bort for mye så skal jeg være fornøyd, sier Tande.

SEIER: : Daniel Andre Tande vant i Wisla. Foto: Fredrik Hagen

Sterk norsk førsteomgang

Første omgang ble en eneste stor norsk opptur. Vinden skapte mye trøbbel og ventetid, men når vinden først blåste, så blåste den Norges vei.

Dermed lå Daniel Andre Tande på en andreplass, og unggutten Robin Pedersen på en tredjeplass før det skulle avgjøres. I tillegg var Robert Johansson godt plassert på en sjetteplass, under fire poeng fra seieren.

I andre omgang falt Pedersen litt ned, men tok sin første plassering blant de ti beste, og endte på en niendeplass. Johansson plasserte seg like bak, på en 11.plass.

Bak de beste leverte også ungguttene Thomas Aasen Markeng og Marius Lindvik over forventning i første omgang, og var begge blant de femten beste i den ustabile vinden.

Lindvik ble til slutt nummer 14, mens Markeng måtte nøye seg med en 22.plass. Johan Andre Forfang endte som 16. beste mann.

Dermed ender Norge med fem mann blant de 16 beste, i stor kontrast til den tøffe starten på fjoråret.

– Jeg kan bare si at denne starten, kontra starten i fjor er en veldig deilig måte å slå tilbake på. Det er flere på laget som viser at det er gode nok til å fighte om toppplasseringer. Vi viser at vi har et sterkt lag, og en start som dette - det er sånn vi liker, konkluderer Tande.

